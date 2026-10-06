Wunderfalke Festival: Outdoor & Adventure-Show in Bad Tölz

An drei Tagen im November gibt es wieder packende, live erzählte Reportagen mit bekannten Persönlichkeiten wie Reinhold Messner, Markus Lanz, Willi Weitzel, den Terra-X-Moderatoren Uli Kunz und Florian Huber, Erik Peters, Florian Jaenicke und Bernd Römmelt.

Tickets gibt es an bekannten Vorverkaufsstellen und auf der Wunderfalke-Webseite.

Hier ein kleiner Auszug aus dem Programm LIVE REINHOLD MESSNER: "Leben am Limit"- 13.11.2026 19.30 Uhr

Ronny Kiaulehn

Reinhold Messner ist so oft ans Limit gegangen wie kein anderer. Im Himalaya an den Achttausendern und in den Eiswüsten dieser Erde. Mit seinen kompromisslosen Besteigungen der höchsten Berge der Welt gelang ihm, was zu jener Zeit als unerreichbar galt. Erlebe die Bergsteiger-Legende hautnah und live auf der Bühne!

LIVE ERIK PETERS : "Africa Calling"- 14.11.2026 16.30 Uhr

Erik Peters

Stell dir vor, du steigst auf dein Motorrad und fährst einfach los. Nach Südafrika. Doch dann, kurz vor dem Ziel: ein Sturz, ein Schrei, ein Bruch. Das Aus? Oder der Anfang einer wunderbaren Geschichte? Diese Frage stellen sich Erik und Alain auf dieser Reise. Drei Jahre nach ihrem Himalaya-Abenteuer steigen die beiden Überlebenskünstler wieder in den Sattel – für ihr bislang größtes Abenteuer: von Köln bis an die Südspitze Afrikas. 32.000 Kilometer voller Staub, Schweiß und Emotionen.

LIVE BERND RÖMMELT: "Im Bann des Nordens"- 15.11.2026 17.00 Uhr

Bernd Römmelt

Auf mehr als 30 Reisen hat National Geographic Profi-Fotograf Bernd Römmelt die Magie der nördlichen Polargebiete erkundet. Seine fotografischen Expeditionen führten ihn nach Alaska, ans Eismeer, in Grönlands wilden Osten. In Islands Westfjorde gelangen ihm spektakuläre Fotoaufnahmen von Polarfüchsen und Papageientauchern. In Europa war Bernd in der letzten Wildnis in Lappland unterwegs.

LIVE ALEXANDER HUBER: "Zeit zum Atmen"- 15.11.2026 20.00 Uhr

Alexander Huber

Alexander Huber bewegt sich in Grenzbereichen der vertikalen Welt, im elften Grad alpiner Wände wie auch an den großen Bergen der Welt. Der Extremkletterer zeichnet ein lebendiges Bild vom modernen Alpinismus, zeigt extremes Freiklettern in den Alpen, auf Sardinien wie auch in der Kälte und dünnen Luft der großen Höhe an den wilden Bergen Pakistans.

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