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outdoor Adventskalender 2026 - Tag 23

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Adventskalender 2026
Tag 23 - Bergverlag Rother Atlas-Set

Herzlich willkommen beim outdoor-Adventskalender 2026! Der heutige Tagesgewinn: Bergtourenatlas Band 1-3.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.11.2026
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Das Bild zeigt das Set „Bergtourenatlas“ (Bände 1–3) als zusammengefasste Darstellung mehrerer Buchcover. Die Titelmotive zeigen stilisierte blaue Bergsilhouetten mit dem roten Schriftzug „BERGTOUREN ATLAS“ und dem Hinweis auf die Bayerischen Alpen, unter anderem „Chiemgauer & Berchtesgadener Alpen“. Unten ist das Verlagssignet von Rother auf den Covern sichtbar.
Foto: Rother-Verlag

Das ist unser heutiger Tagesgewinn

Mit diesen drei Bänden des Bergtouren-Atlas aus dem Bergverlag Rother besitzt du eine einzigartige Gesamtübersicht über die bayerischen Alpen: Über 1200 Gipfel und Wege inspirieren und geben Orientierung – ob Einsteiger oder ambitionierter Gipfelsammler.

Wert: 93 Euro

Mehr Infos auf rother.de

So machst Du mit

Unten findest Du ein Formular, in das Du Deine Daten und die Antwort auf unsere Gewinnfrage einträgst (Lösungshinweise gibt es im verlinkten Artikel/Fotostrecke). Wenn Du das Formular abgeschickt hast, erhältst Du eine E-Mail mit einem Link, mit dem Du Deine Mail-Adresse bestätigen musst, um einen Missbrauch Deiner Mailadresse auszuschließen. Solltest Du keine Mail erhalten, schau bitte auch in Deine Spam-Ordner. Teilnahmeschluss ist der 24.12.2026 um 23.59 Uhr. Deine persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels. Nach der vollständigen Abwicklung des Kalenders löschen wir Deine Daten. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels vom Sponsor des Gewinns benachrichtigt. Die Preise können in Farbe und Ausführung von den Abbildungen (oben) abweichen.

Übrigens: Auch dieses Jahr kann man zu jeder Zeit an allen Tagen teilnehmen! Es macht nichts, wenn man einen Tag verpasst hat; bis 24. Dezember 23:59 Uhr stehen alle Türchen offen!

Auch bei diesen Adventskalendern gibt's tolle Preise:KLETTERN

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