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outdoor Adventskalender 2026 - Tag 17

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Adventskalender 2026
Tag 17 - Bauerfeind Outdoor Merino Compression Socks

Herzlich willkommen beim outdoor-Adventskalender 2026! Der heutige Tagesgewinn: 3 Paar Bauerfeind Outdoor Merino Compression Socks.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.11.2026
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outdoor Adventskalender Gewinn 2026
Foto: Hersteller

Das ist unser heutiger Tagesgewinn

Hoher Merinoanteil sowie spezielle Komfort- und Funktionszonen versprechen maximalen Komfort. Zudem fördern die Wandersocken durch gezielte Kompression die Durchblutung und Muskelökonomie. Verlost werden drei Paar.

Wert: jeweils 50 Euro

Mehr Infos unter bauerfeind.de/de

So machst Du mit

Unten findest Du ein Formular, in das Du Deine Daten und die Antwort auf unsere Gewinnfrage einträgst (Lösungshinweise gibt es im verlinkten Artikel/Fotostrecke). Wenn Du das Formular abgeschickt hast, erhältst Du eine E-Mail mit einem Link, mit dem Du Deine Mail-Adresse bestätigen musst, um einen Missbrauch Deiner Mailadresse auszuschließen. Solltest Du keine Mail erhalten, schau bitte auch in Deine Spam-Ordner. Teilnahmeschluss ist der 24.12.2026 um 23.59 Uhr. Deine persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels. Nach der vollständigen Abwicklung des Kalenders löschen wir Deine Daten. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels vom Sponsor des Gewinns benachrichtigt. Die Preise können in Farbe und Ausführung von den Abbildungen (oben) abweichen.

Übrigens: Auch dieses Jahr kann man zu jeder Zeit an allen Tagen teilnehmen! Es macht nichts, wenn man einen Tag verpasst hat; bis 24. Dezember 23:59 Uhr stehen alle Türchen offen!