Sicherheit & Nachhaltigkeit Ortovox Sommer-Kurse und Protact Academy Lab

Alpine Sicherheitskurse, Erste-Hilfe-Ausbildung am Berg und eine interaktive Wissensplattform – die Marke Ortovox bietet viele tolle Angebote rund um das, was wir alle lieben: den Bergsport ...

Sicherheit am Berg ist ein zentrales Anliegen des Bergsportspezialisten Ortovox aus dem Münchner Süden. Seit 2016 werden daher in Kooperation mit Partner-Bergschulen Sommer-Ausbildungskurse angeboten, die sichere Erlebnisse am Berg ermöglichen sollen. Pünktlich zum Start der Klettersaison wurden jetzt die neuen Kurstermine zu den Themen Alpinklettern und Erste Hilfe veröffentlicht:

Alpine Erste-Hilfe-Kurse 2022 Kurs-Start Kurs-Ende Bergführer Location Land 09.07.2022 10.07.2022 Dani Hornsteiner Brandnertal Österreich 24.09.2022 25.09.2022 Dani Hornsteiner Obernberger Tal Österreich 15.10.2022 16.10.2022 Dani Hornsteiner Krün Deutschland Kurs-Start Kurs-Ende Bergführer Location Land 09.07.2022 10.07.2022 Dani Hornsteiner Brandnertal Österreich 24.09.2022 25.09.2022 Dani Hornsteiner Obernberger Tal Österreich 15.10.2022 16.10.2022 Dani Hornsteiner Krün Deutschland

Die Termine für die Kletter-Sicherheits-Kurse sind etwas umfangreicher und starten bereits am 1. Juli 2022 in Salzburg (Österreich), im Mangfallgebirge (Deutschland) und in Aravis/Bornes/Bauges (Frankreich). Die Ausbildung soll dazu dienen, Notfallsituationen zu vermeiden und euer Risiko im Fels zu reduzieren! Die Ziele der Alpinkletterkurse sind: Sicherheit und Routine für die erste selbstständig durchgeführte Tour (Basic) oder aufbauend für Mehrseillängenrouten am Fels (Advanced). Alle Termine hier

Zusätzlich findet ihr im Ortovox PROTACT ACADEMY LAB eine interaktive Wissensplattform für einen verantwortungsvollen Bergsport. Auf der Webseite bekommt ihr viele nützliche Tipps, Tricks und Tools an die Hand, inspirierende Bergsport-Geschichten, Lösungsansätze und unterhaltsame Tutorials.

Weitere Tipps hier: