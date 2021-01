Mammut Snow Safety Event Kostenloser Lawinenkurs - hier im Video

Sicherheit kennt keinen Lockdown: Wenn der Verkauf von Lawinenschutz-Ausrüstung nur noch online möglich ist und Lawinentrainings nicht stattfinden können, ist Beratung und Aufklärung rund um Sicherheit am Berg umso wichtiger. Besonders in einem Winter, in dem unzählige Pistenskifahrer/innen das Tourengehen für sich neu entdeckt haben!

Mammut Online-Workshop am 19. Januar um 20 Uhr zum Thema Lawinensicherheit.

Deshalb veranstaltet Mammut am 19. Januar um 20 Uhr einen kostenlosen Online-Workshop um Bergsportler und Tourenfans in puncto Lawinensicherheit auch trotz geschlossener Fachgeschäfte zu informieren. Mammut Alpine School Bergführer Markus Wey und Ilari Dammert als Head of Avalanche Safety bei Mammut schulen die Teilnehmer im Umgang mit der Sicherheitsausrüstung. Eine vorherige Anmeldung ist dabei nicht notwendig.

Mehr über Lawinensicherheit: