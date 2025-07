Laura Dahlmeier in Pakistan tödlich verunglückt

Dahlmeiers Seilpartnerin blieb unverletzt und kehrte nach dem Vorfall in das Basislager zurück. Die Bergung musste wegen anhaltender Gefahren abgebrochen werden. Am 30. Juli erklärte das Management der 31-Jährigen sie offiziell für tot. Ihr ausdrücklicher Wunsch, im Fall eines tödlichen Unfalls in den Bergen zu bleiben, wurde respektiert.