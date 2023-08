Er gilt als Bezwinger der Wikinger in England: Alfred der Große, angelsächsischer König im späten 9. Jahrhundert. Auf seinen Spuren führt seit 2020 der King Alfred’s Way, eine 350 Kilometer lange Fahrradrundtour, durch die südenglische Grafschaft Wessex. Start und Ziel ist die Kleinstadt Winchester, wo sich King Alfreds Grab befindet. Zu den Highlights am Weg gehören außerdem die mystische Steinformation Stonehenge (siehe Bild oben) und die berühmte Kathedrale von Salisbury. Schön für Outdoor-Fans: Die Radroute verläuft überwiegend abseits von asphaltierten Straßen auf Fahrwegen und Trails.