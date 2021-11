Neue Insta-Challenge Mystische Momente: Zeigt uns eure besten Bilder!

Die besten Posts werden am Ende des Monats wieder hier auf der Seite gefeatured!

Danke schon mal fürs Mitmachen an:

michael_helferich mit dieser mystischen Stimmung aus der Schweiz

wilhelmsteg auf Nebeltour im Westerwald

miri_palatina auf der Burg Gräfenstein in der Pfalz

Ihr wollt auch euer schönstes #outmythic-Foto mit uns teilen? Hier unser Insta-Post mit Infos:

Gut zu wissen:

Und hier noch die Top-5 Bilder aus der Oktober-Challenge:

abenteuersuchen mit diesem schönen Zeltblick im Wald

nimieth im schönen Norwegen

wegulia bei Vollmond auf dem Mättlistock

trampingvicky beim Camping in Patagonien

benhlzmn mit Zelt im Alpenglühen

Schon unsere Podcast-Folge zum Thema Zelte gehört?

Beruf und Berufung: Testredakteur Boris Gnielka war schon lange, bevor er beim OUTDOOR Magazin anheuerte, ein absoluter Zelt-Fan. Mittlerweile testet er die (eher) kleinen Behausungen für Natur und Campingplatz seit 21 Jahren. In dieser Podcast-Folge berichtet er, wie man das passende Zelt für die eigenen Zwecke findet, was man dafür ausgeben muss – und warum zelten so großartig ist, dass er erst damit aufhört, wenn das Altersheim naht.