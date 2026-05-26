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Gute Etikette am Berg: Christine Thürmer im Podcast mit Clemens Graf von Hoyos

Thürmer trifft Clemens Graf von Hoyos
Outdoor-Knigge: Ab 1000 Meter wird geduzt!

Christine Thürmer klärt mit dem Benimm-Experten Clemens Graf von Hoyos, wie gute Etikette am Berg aussieht und wann man im Sinne der Natur auch mal Fünfe gerade sein lassen darf. Hier könnt ihr direkt reinhören ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.05.2026
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Podcast Thütmer trifft / Hauptsasche raus

In dieser Folge "Hauptsache raus" trifft unser Host Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt, auf einen Experten für ein Thema, das alle Outdoor-Fans betrifft, über das aber viel zu selten gesprochen wird: gutes Benehmen am Berg! Zu Gast ist Clemens Graf von Hoyos, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft, erfolgreicher "Benimmfluencer" und ehemaliger Gebirgsjäger. Er weiß aus eigener Erfahrung genau, wie sich gepflegte Etikette und das raue Outdoor-Leben vereinen lassen.

Die aktuelle Folge als Video

Gemeinsam widmen sich Christine und Clemens den ungeschriebenen (und geschriebenen) Gesetzen des Draußenseins. Gilt wirklich noch das traditionelle "Du" ab 1.000 Metern Höhe, oder ist es auf den Wanderwegen mittlerweile so voll, dass man die Grenze auf 2.000 Meter anheben sollte? Die beiden diskutieren über die vier "I"s des Knigge – Ideale, Image, Interaktion und Instrumente – und wenden diese schonungslos auf den harten Wanderalltag an.

Egal ob rücksichtlose Schnarcher und Plastiktüten-Packer in der engen Pilgerherberge, der tollpatschige Auftritt im Supermarkt mit riesigem Rucksack oder die Begegnung mit unangeleinten Hunden ("Der tut nix!" – "Keine Sorge, ich aber!"): Hier gibt es Verhaltens-Tipps für jede noch so unangenehme Situation.

Auch knifflige moralische Fragen werden ehrlich geklärt: Darf man als durstiger Hiker Wasser auf dem Friedhof zapfen oder das Handy heimlich mit dem Kirchenstrom laden? Wer weicht aus, wenn Wanderer und Mountainbiker aufeinandertreffen? Und wie bedankt man sich angemessen bei Trail-Angels in den USA?

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Euch erwartet eine unterhaltsame Folge voller Praxis-Tipps, überraschender historischer Fakten (sogar Freiherr von Knigge war ein Outdoor-Fan!) und ehrlicher Bekenntnisse rund um Demut, Rücksichtnahme und die Königsdisziplin der Höflichkeit auf dem Trail. Eine absolute Pflichtfolge für alle, die in der Natur nicht nur eine gute Figur machen, sondern auch harmonisch mit ihren Mitmenschen und der Umwelt umgehen wollen!

Frauen auf Tour - Christine Thürmer, Katharina Hübner und Kerstin Rotard
Jimmy Beunardeau / Fredrik Lewander / Daniel Hug

Nach über 100 Folgen übergab Host Kerstin Rotard (r.) den Podcast an das neue Duo Christine Thürmer (l.) und Katharina Hübner (Bildmitte).

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