Neue Filme auf Tour EOFT Karten-Vorverkauf gestartet

Die gehörlose Kletterin Sonya Wilson liebt ihren Sport und möchte noch mehr Menschen mit der gleichen Behinderung dafür begeistern. „Die Natur stellt keine Anforderungen“, sagt Sonya. „Sie akzeptiert mich einfach.“ Dieses Freiheitsgefühl will sie mit ihren Kletter-Workshops in Joshua Tree an ihre Community weitergeben – ganz besonders an gehörlose Kinder.