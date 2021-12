FAQ: Canyoning Canyoning-Tipps für Einsteiger

Canyoning ist ein faszinierender Bergsport, bei dem einiges erlebt werden kann! Denn beim Abseilen durch tosende Wasserfälle spürt jeder die Kraft der Natur am eigenen Leib. Denn hier in der Schlucht folgen spannende Abseiler durch Wasserfälle, schnelle Rutschen über glattgeschliffenes Gestein oder Sprünge in tiefe Gumpen. Während man beim Rafting doch eher passiv vor sich hin paddelt, kann man sich in der Schlucht als Canyonaut selbstständig bewegen, Wasserschlachten austragen und kleine Höhlen entdecken. Somit ist Canyoning der einzige Sport, bei dem der Berg "von innen" entdeckt werden kann. In Einsteigertouren oder sportlichen Varianten können sich Gäste mit professionellen Führern auf eine "Schluchtentour" begeben.

Die Canyoning-Guides sollten eine anerkannte Ausbildung zum Schluchtenführer besitzen und immer ein Auge auf die Gäste haben – so, dass nach der letzten Rutsche alle glücklich sind und das Canyoning-Bier genossen werden kann.

Bergwasser bietet beispielsweise solche (Einsteiger-)Touren an. Das Motto "Mit Sicherheit mehr Spaß" gehört hier zum Programm – was wir bestätigen können, denn wir waren vor ein paar Jahren schon mal mit dabei. Und es hat riesig Spaß gemacht! – Am besten seht ihr euch dazu unser Video aus der Starzlachklamm an:

Ein Canyoning-Abenteuer verschenken – Infos hier

Preise, Termine 2022 und Gutscheine gibt es auf der Webseite von Bergwasser - canyoningallgäu.de

Was braucht man alles für eine Canyoning-Tour?

Die Ausrüstung beim Canyoning ist umfangreich, wird aber fast ausschließlich vom Veranstalter gestellt. Zum Schutz vor Kälte und Abschürfungen bekommen Einsteiger einen 6,5 mm dicken und wärmenden Neoprenanzug sowie ein Paar Neoprensocken. Des weiteren bekommt jeder Gast selbstverständlich einen Bergsteigerhelm und einen speziellen Canyoninggurt. Diese sind speziell auf das "Schluchteln" ausgelegt und haben beispielsweise einen Schlatz zum Schutz des Hinterteils. Alles, was Neulinge mitbringen müssen, sin Badeklamotten und ein paar bequeme Schuhe, die guten Halt bieten und in der Schlucht getragen werden können. Erfahrungsgemäß eignen sich hier leichte Wanderstiefel sehr gut.

Braucht man alpine Vorkenntnisse?

Man muss kein Bergsteiger oder Kletterer sein um an einer geführten Tour teilzunehmen. Allerdings sollte man schon fit sein und Spaß am (kalten) Wasser haben. Im Normallfall zeigen einem die Guides vor der Tour alle notwendigen Abseiltechniken und weisen auf die Gefahren und heiklen Stellen der Canyoning-Tour hin.

Wo kann man auf Canyoning-Tour gehen?

Sierra de Guara, Tessin oder Allgäu – Tipps zu Canyoning Hotspots und mehr findet ihr in diesem Artikel:

Sehen, wie es die Profis machen: