Ablauf der Route

Die Tour von Savas begann in Lima. In den ersten Etappen entlang der Küste macht er täglich sehr gut an Strecke. Allein an Tag vier lief er beeindruckende 76km in 10:35 Stunden. Nachdem er im Süden den größten See Südamerikas passiert hatte, den Titicacasee, wurde die Tour immer beschwerlicher und nicht nur aufgrund der geografischen Hürden. Die politischen Unruhen in Peru führten dazu, dass Savas immer wieder aufgehalten wurde und ihm beispielsweise der Zugang über Machu Picchu versperrt wurde. Trotz der Hindernisse schaffte er aber trotzdem täglich seinen Ultramarathon zu absolvieren. Ausruhen konnte er sich nie. Als nächste Etappe standen die Anden an, mit einer Höhe von über 6000m. Nachdem er die unglaublich kräftezehrende Andenüberquerung gemeistert hatte, war das nächste und letzte Ziel wieder Lima und gleichzeitig der Weltrekord.