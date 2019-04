Die Idee zum zerlegbaren Grill kam Skotti-Erfinder Christian Battel an einem Nachmittag am See mit seiner Familie: "Da sitzt man am Ufer, hat Hunger und denkt sich: Jetzt was Leckeres grillen! Ein Grill, den man einfach dabei hat, der nicht viel wiegt und der mal eben auf- und wieder abgebaut ist, am besten ohne der Umwelt anschließend glühende Kohle zu hinterlassen. Gibt’s nicht? Dann baue ich den eben selbst!"

Alle acht Teile des Grills sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, die auch ganz easy in der Spülmaschine gereinigt werden können. Ein umlaufendes Klettband in der Transporttasche aus LKW-Plane verhindert, dass nach der Benutzung Fettreste oder anderer Schmutz auslaufen. An Skotti kann jede weltweit handelsübliche Camping-Gaskartusche vom Typ EN 417 angeschlossen werden. Lässt man beim Aufbau Brennerrohr und Abstrahlblech beiseite, kann Skotti auch mit Kohle eingeheizt oder als Feuerschale genutzt werden. Mehr dazu im Video:

Skotti ist unter www.skotti-grill.eu zum Preis von 159 Euro erhältlich. Der Grill-Bausatz ist mit weniger als 3 kg ein Leichtgewicht und zusammengelegt so klein, dass er auf jedem Gepäckträger, in jedem Wanderrucksack, im Bulli, in der Straßenbahn unterm Arm oder auf einem kleinen Stadtbalkon problemlos Platz findet. Dies überzeugte auch die Jury des Red Dot Design Awards, die den Skotti-Grill mit einem Product Design Award 2019 ausgezeichnet haben.

Hier noch die Aufbau-Anleitung für den Skotti-Gasgrill: