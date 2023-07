Der CO₂-Fußabdruck

Wir verbrauchen Strom, kaufen Technik, reisen und heizen – dabei werden Emissionen freigesetzt, die unsere Atmosphäre beeinflussen. In den letzten 100 Jahren hat die Menschheit so viele Emissionen verursacht und so viel Natur zerstört, dass sich das Klima verändert und die Ökosysteme und das Leben auf unserer Erde bedroht sind. Daher müssen wir unsere Emissionen und das CO₂ in der Atmosphäre stark verringern.