Christine Ladstätter: Es ist sicherlich ein bisschen Nischenromantik, aber das Ziel ist realistisch. Wir möchten nachhaltige Wertschöpfung wieder in unserer Heimat ansiedeln. Bevor Hanf in Verruf geriet, war Italien einer der größten Produzenten. Die Sorte Carmagnola lieferte die schönsten Fasern für Textilien.

Eine regionale Wertschöpfungskette ist auch eine Frage des Preises. Ist die Zahlungsbereitschaft dafür vorhanden?

Wir leben in einer Zeit, in der wir überlegen müssen, in welche Richtung wir uns als Wirtschaft und Gesellschaft weiterentwickeln wollen. Das Globale können wir im Wirtschaftsprozess nicht total verneinen. Aber wir sollten prüfen, was wir regional produzieren können. Die Frage ist auch: Brauchen wir quantitativ immer mehr oder sollte dieses Mehr nachhaltig sein? Wir brauchen Kostenehrlichkeit, denn letztlich bezahlen wir alle für die ökologischen Auswirkungen von Produktion und Konsum.