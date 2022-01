Kletter-Rucksäcke im Test Coole Kletter-Rucksäcke

Ein Rucksack hat zwei Schultergurte, einen Hüftgurt und einen Deckel. So zumindest sahen die Dinger jahrzehntelang aus und tun es meist heute noch. Doch auch bei den Rucksäcken hat eine Spezialisierung stattgefunden, neue Features haben Einzug gehalten. Mit der Zunahme der Kletterhallen kamen taschenähnliche Rucksäcke auf den Markt für die Kletterhalle, aber auch zum Sportklettern draußen. Nach und nach kamen durch neue Gewebe und Technologien wasserdichte Rucksäcke dazu und mit ihnen das Rolltop als Verschluss. In letzter Zeit finden zudem Haulbags und haulbagähnliche Rucksäcke auch abseits der Bigwalls immer mehr Anklang. Grund genug, uns diese Kategorie und einige Modelle mit Rolltop näher anzuschauen. Dass sich trotz dieser Einschränkung ein weites Feld ergibt, zeigt die Auswahl. Der Exped Black Ice 45, der Uprise 40:50 L von Lowe Alpine und der Trad 30 Dry von Ortovox sind reinrassige Alpinrucksäcke. Das Rolltop-Modell von Moon ist eher zum Sportklettern gedacht. Der Fitz 25 von Camp/Cassin sowie der Gravity Wall Bag 50 von Deuter sind Haulbags und der Crag 40 Pack von Black Diamond ist vom Design her an einen Haulbag angelehnt. Zu diesen sieben gesellt sich noch ein einfacher, wasserdichter Packsack von Petzl. Angesichts der unterschiedlichen Ausrichtungen haben wir selbstverständlich auch unterschiedliche Kriterien angelegt und jeden Rucksack hinsichtlich seines avisierten Einsatzzweckes beurteilt.

Das Fassungsvermögen variiert zwischen 25 und 50 Liter. Vom Rucksack für Tagestouren bis zum Modell für größere Unternehmungen ist also alles dabei. Wer einen andere Größe sucht, hat bei drei unserer Kandidaten die Wahl: Den Exped Black Ice gibt es auch mit 30 Litern, den Uprise von Lowe Alpine als 30:40 L, und das kleinere Modell von Petzl hört auf den Namen Portage 30 L. Die meisten der hier vorgestellten Rucksäcke sind zudem in verschiedenen Farben zu haben.

Gültig für alle Kletter-Rucksäcke, egal ob fürs Sportklettern oder den Berg, ist, dass sie dem Kontakt mit rauem Fels möglichst lange standhalten sollten. Für Haulbags gilt dies natürlich ganz besonders. Deuter und Camp/Cassin verwenden ein extrem robustes Material, das an LKW-Planen erinnert, Petzl eine TPU-Plane. Das dicke Material plus die umfangreichen Features schlagen sich bei diesen drei Modellen allerdings auch im Gewicht nieder. Dass robust auch leicht geht, zeigen die von Exped, Ortovox und Lowe Alpine verwendeten Gewebe. Der Black Ice 45 und der Trad 30 Dry sind dabei auch noch absolut wasserdicht. Der Uprise 40:50 L hält Nässe zumindest recht lange von der Ausrüstung fern. Auch bei den übrigen Modellen unseres Testfelds gibt es in Sachen Widerstandfähigkeit nichts zu beanstanden.

Damit ein Rucksack den Nachweis der Robustheit erbringen kann, muss er natürlich zunächst einmal an die Wand und durch diese getragen werden – und das natürlich möglichst bequem. Das üppigste und bequemste Tragesystem weist der Haulbag von Deuter auf. Wer das Ding vollpackt, ist auch sehr froh darüber. Der kleine Bruder von Camp/Cassin trägt sich ebenfalls bequem, was natürlich auch am geringeren Volumen und so per se geringerem Gewicht liegt. Auch die Modelle mit etwas spartanischeren Tragesystemen tragen sich durch die Bank recht bequem, vorausgesetzt der Rucksack wird nicht total überladen. Bei Exped, Camp/Cassin und Ortovox genügt dabei zur Unterstützung ein einfaches Hüftband ohne Polster, das zum Klettern auch abgenommen werden kann, damit es den Materialschlaufen am Klettergurt nicht in die Quere kommt. Fix angenäht sind die Hüftgurte bei Black Diamond, Lowe Alpine und Petzl Transport.

Dass man bei Haulbags keine großartigen Befestigungsmöglichkeiten außen erwarten kann, versteht sich von selbst. Es soll sich beim Hochziehen schließlich nichts verhängen. Clean und eher spartanisch präsentieren sich die drei Alpin-Modelle von Exped, Lowe Alpine und Ortovox. Die vorhandenen Features wie etwa die Eisgerätehalterungen sind dafür aber funktionell. Dass der Aerial Pack von Moon fürs Sportklettern konzipiert ist, sieht man schon an den fehlenden Pickelhalterungen und an der mitgelieferten großen Seilplane. Sehr praktisch: Der Rücken des Gravity Wall Bag von Deuter lässt sich öffnen und erlaubt so einen schnellen Zugriff auf den Inhalt. Die Rucksäcke von Black Diamond und Moon ermöglichen dies durch einen langen RV an der Front oder seitlich.

Ein Nachteil der sonst sehr praktischen Rolltop-Verschlüsse soll aber nicht verschwiegen werden: Sie haben konstruktionsbedingt keine Deckeltasche. Um trotzdem noch ein separaten Stauraum für Wertsachen, Schlüssel, Verbandspäckchen zur Verfügung zu stellen, sind in der Regel Front- oder Innentaschen eingebaut. Diese fallen aber oft klein aus und sind bei voll beladenem Rucksack nur schlecht nutzbar. Ausnahmen sind hier die Taschen von Moon und Black Diamond.

Ein Haulbag lässt sich nicht mit einem Alpinrucksack vergleichen, zu unterschiedlich sind die Anforderungen. Wir sind aber in jeder Kategorie fündig geworden. Der Gravity Wall Bag von Deuter überzeugt als äußerst tragbarer Haulbag mit viel Volumen. Der Aerial Pack von Moon ist ein praktischer, bequemer Sportkletterrucksack und der Uprise 40:50 L ein sehr flexibles, robustes Alpinmodell. Viel Volumen für wenig Geld erhält man von Black Diamond. Und der Fitz 25 von Camp/Cassin ist eine günstige Mischung aus Kletterucksack und Haulbag.

Außerdem zeigen wir noch weitere coole Backpacks, die es mit den genannten aufnehmen können.

Die getesteten Rucksäcke im Detail:

Black Diamond Crag 40 Pack (Preistipp)

Hersteller Der Crag Pack von BD ist in silber und schwarz erhältlich.

Der Crag 40 Pack ist ein interessanter Zwitter aus Haulbag und Rucksack. Er ist nicht zu schmal gebaut und fasst mit seinen 40 Litern die komplette Kletterausrüstung plus Seil, Helm und Jacke. Bei mehr Platzbedarf lässt sich das Seil auf dem Rucksack unter ein Flap spannen. Mit dem Reißverschluss außen lässt er sich komplett öffnen, auch der Zugriff über die obere Öffnung funktioniert einfach und schnell. Der Verzicht auf Kompressions- und sonstige Riemen gibt dem Crag 40 Pack ein cleanes Äußeres. Dafür gibt es zwei Schlaufen, falls man ihn mal nachziehen muss. Das Rücken- und Tragesystem ist simpel, aber recht bequem. Die große Außentasche schluckt einen dicken Führer, Handy, Geldbeutel und einiges mehr. Mit dem hier nicht gezeigten Creek 35 oder 50 bietet BD noch eine weitere sinnvolle Rucksackvariante dieser Art.

Fazit: Viel Volumen für relativ kleines Geld.

Gut: Nicht zu schmal, aber auch beim Klettern gut tragbar; effektives Tragesystem; prima Handling und Außentasche; steht beladen selbständig.

Weniger gut: Bei starkem Regen kann von oben Wasser eindringen.

Ausstattung: 840D Nylon, 1260 D Ballistic Nylon am Boden; Öffnung mit Kordelzug, durchgehender RV außen; Außentasche mit RV, kleine Innentasche; Seilflap integriert

Volumen: 40 Liter

Gewicht: 940 Gramm

Preis: 100,00 €

Der Kleine: Camp/Cassin Fitz 25

Hersteller Der kleine Haulbag von CampCassin fasst 25 Liter und liegt preislich bei circa 110 Euro.

Der Fitz 25 meistert beide Disziplinen: Zum einen lässt er sich als Kletterrucksack erstaunlich bequem auf dem Rücken durch die Wand tragen, zum anderen scheut er als kleiner Haulbag beim Nachziehen keinen Felskontakt. Wer ihn als reinen Haulbag einsetzt, kann Hüftband und Rückenpolster abnehmen sowie die Schultergurte verstauen. Mit 25 Litern Inhalt ist er zwar der kleinste Sack im Feld, für Tagestouren reicht das aber allemal. Bei Bedarf fasst er durch den Auszug auch noch ein paar Liter mehr. Das Gurtsystem zum Haulen ist durchdacht und eignet sich auch zum Fixieren eines Seiles auf der Klappe. Nur die kleine Innentasche ist wenig sinnvoll angebracht.

Fazit: Ein kleiner, durchdachter Zwitter aus Kletterrucksack und Haulbag.

Gut: Sehr robustes Material, guter Tragekomfort auch beim Klettern, Tragesystem bei Einsatz als Haulbag verstaubar, durchdachtes Gurtsystem zum Haulen, guter Nässeschutz durch Klappe.

Weniger gut: Innentasche wenig sinnvoll.

Ausstattung: Kordelzug mit Verschlussklappe; 1 Innentasche, Schultergurte verstaubar, Hüftgurt und Rückenpolster abnehmbar, Gurtsystem zum Haulen

Volumen: 25 bis 35 Liter

Gewicht: 1190 Gramm

Preis: 109,95 €

Web: camp.it

Deuter Gravity Wall Bag 50

Hersteller Der Haulbag von Deuter kommt mit pfiffig verstaubarem, solidem Tragesystem.

Auch wenn er schlussendlich hochgezogen wird, muss ein Haulbag an die Wand getragen werden. Und das gelingt mit dem Gravity Wall Bag dank seinem sehr komfortablen Tragesystem bestens, selbst wenn er richtig schwer beladen ist. Beim Haulen werden die Gurte dann mit einer Klappe abgedeckt. Letztere kann beim Tragen entweder über den Sack gelegt werden und schützt so vor Nässe oder aufgerollt verstaut werden. Der Rücken kann mittels Reißverschluss komplett geöffnet werden für einen schnellen Zugang zum Inhalt. Durch das robuste Material steckt er auch rauen Fels beim Hochziehen klaglos weg. Als Kletterrucksack ist der Wall Bag allerdings etwas überdimensioniert.

Fazit: Ein Lademonster mit bestem Tragekomfort auch bei hohem Gewicht.

Gut: Großes Volumen, äußerst robust, ausgezeichneter Tragekomfort, sehr durchdachte Konstruktion mit abdeckbarem Tragesystem.

Weniger gut: Als Kletterrucksack weniger geeignet, relativ hohes Gewicht.

Ausstattung: Kordelzug-Verschluß mit zusätzl. Bandsystem, Tragesystem abdeckbar, großer Zugang mit RV am Rücken, Daisychain, 1 Innen- und Außentasche mit RV, Haulgurte

Volumen: 50 Liter

Gewicht: 1690 Gramm

Preis: 210,00 €

Exped Black Ice 45

Hersteller Der Exped Black Ice 45 ist in schwarz und grün erhältlich.

Robust und clean ist die Maxime des Schweizer Herstellers Exped bei der Konstruktion von Alpinrucksäcken. Der Black Ice besteht aus einem 400D Ripstop-Nylon-Gewebe, das außen PU beschichtet und innen mit einem weißen TPU-Filmlaminat versehen ist. Dies und die getapeten Nähte machen den Rucksack absolut wasserdicht. Die Eisge­räte-Fixierung erfolgt oben mit Gummiclips (nicht abgebildet), unten konventionell mit Schlaufen. Eine davon taugt mit dem Seilgurt am Top auch zur Ski­befestigung. Alles lässt sich gut bedienen. Die Material­schlaufen am Klettergurt sind zugäng­lich, auch mit Hüftband. Die Schulterträger fallen recht breit aus, sollten aber beim Klettern nicht stören.

Fazit: Wasserdichtes, sehr robustes Leichtgewicht mit funktioneller Ausstattung.

Gut: Flacher, körpernaher Schnitt; Kletterperformance gut; Tragekomfort in Ordnung; sinnvolle Befestigungslösungen; wasserdicht; innen weiß.

Weniger gut: Außenfach bei Vollladung nur eingeschränkt nutzbar.

Ausstattung: Rollverschluss mit Seilbefestigung; 2 Daisy Chains; RV-Front- und Innenfach; herausnehmbare Rückenplatte; Eisgeräte-Halterungen, Hüftband abnehmbar

Volumen: 45 Liter

Gewicht: 850 Gramm

Preis: 180,00 €

Lowe Alpine Uprise 40:50 L

Hersteller Der Lowe Alpine Uprise fasst bis zu 50 Liter.

Dem Uprise 40:50L wurde eine Vollausstattung gegönnt: Eisgerätehalterung, Kompressionsriemen (auch zur Skibefestigung), zwei Schlaufen zum Haulen, und all das an einem sehr robusten Rucksack in der 1-Kilo-Klasse. Mit seinen 40 Litern Volumen fasst der Uprise viel Ausrüstung. Wird mehr benötigt, kann eine Schürze mit Rolltop ausgezogen werden, dann passen weitere 10 Liter hinein. Allerdings baut der Rucksack dann sehr hoch und wird der Zugang zu den Tiefen des Rucksacks schwierig. Das Tragesystem ist simpel, aber relativ bequem. Ein Manko ist die kleine Außentasche, die Geldbeutel und Handy nur mit Mühe fasst. Die Innentasche ist kaum größer und nur zugänglich, wenn die Schürze ausgezogen wird.

Fazit: Robuster Allrounder auch für große alpine Unternehmungen mit viel Stauraum.

Gut: Robustes Material; gute Verarbeitung; viele Befestigungsmöglichkeiten; großer Stauraum; gutes Tragesystem.

Weniger gut: Außentasche sehr klein; mit ausgezogener Schürze schlechter Zugriff auf Rucksackinhalt.

Ausstattung: Kordelzug mit Klappe/Seilbefestigung; Auszug mit Rollverschluß; 2 Daisy Chains; RV-Front- und Innenfach; Eisgeräte-Halterungen; Kompressionsriemen

Volumen: 40 + 10 Liter

Gewicht: 1080 Gramm

Preis: 170,00 €

Moon Climbing Aerial Pack

Hersteller Der Moon Aerial ist ein gut durchdachter Sportkletterrucksack. Die dazu gelieferte Plane ist besonders an erdigen Wandfüßen überaus praktisch.

Der Aerial Pack ist eine Mischung aus Tasche, Seilsack und Rucksack mit Rollverschluss. Mit seinen 38 Litern fasst er die komplette Kletterausrüstung plus etwas Zubehör. Da er recht schmal ausfällt, kommt der Reißverschluss auf der Front zum Be- und Entladen sehr gelegen. Das Tragesystem ist aufwändiger als beim Crag 40 Pack von Black Diamond, allerdings ohne großen Komfortgewinn. Die große Außentasche liegt beim Aerial Pack auf der Rückenseite, dadurch können dicke Kletterführer beim Tragen etwas stören. Zudem ist sie bei vollem Rucksack schwierig zu benutzen. Der Rucksack wird mit Seilplane geliefert. Beim Klettern liegt der Aerial Peak, auch dank seiner Kompressionsriemen, schmal und sicher am Rücken. Fazit: Guter Rucksack zum Sportklettern.

Gut: Schlanker Schnitt, liegt beim Klettern gut an; Reißverschluss erlaubt einfaches Be- und Entladen; Rolltop verhindert Eindringen von Wasser; gut zu tragen.

Weniger gut: Inhalt der Außentasche kann beim Tragen drücken.

Ausstattung: Rollverschluss; große Frontöffnung mit RV; RV-Außenfach; Kompressionsriemen; 1,2 x 1,2 m große Seilplane; Hüftgurt abnehmbar

Volumen: 38 Liter

Gewicht: 1200 Gramm ohne Plane

Preis: 145,00 €

Ortovox Trad 30 Dry

Hersteller Der Trad 30 Dry ist nach dem Mini-Haulbag von CampCassin der kleinste Rucksack im Testfeld.

50.000 Millimeter Wassersäule ist eine Ansage. Das TPU-beschichtete Außenmaterial des Trad 30 Dry ist genauso wasserdicht wie die verschweißten Nähte. Auch über den Rollverschluss kann kein Wasser eindringen. Mit 30 Litern ist der schmale Rucksack eher für Tagestouren ausgelegt und sitzt sehr kompakt und deutlich oberhalb des Klettergurts am Rücken. Das geringe Volumen machen eine Seil- und eine Helmhalterung wieder etwas wett, mit denen beides außen angebracht werden kann. Die Außentasche (mit wasserdichtem RV) fällt mittelgroß aus und ist mit vollem Rucksack schlecht zu bedienen. Eisgerätehalterungen und Kompressionriemen komplettieren die Ausstattung.

Fazit: Wasserdichter und robuster Spezialist für feuchte Umgebungen.

Gut: Wasserdichtes und sehr robustes Außenmaterial, wasserdichte Konstruktion; sitzt gut und kompakt am Rücken; vielfältige Befestigungsmöglichkeiten.

Weniger gut: Außenfach bei Vollbeladung nur eingeschränkt nutzbar; etwas steifes Material.

Ausstattung: Rollverschluss, Riemen zur Seilbefestigung; Daisy Chain; RV-Außenfach; Eisgeräte-Halterungen, Kompressionsriemen, Helmhalterung, Hüftgurt verstaubar

Volumen: 30 Liter

Gewicht: 790 Gramm

Preis: 160,00 €

Petzl Transport 45 L

Hersteller Schlicht und effektiv: Der robuste Petzl Transport fasst alles, was man an einem Klettertag braucht (oder nicht braucht.)

Gedacht ist der Transport 45 L in erster Linie für Speläologen, die ihre Ausrüstung geschützt vor Nässe zur und durch eine Höhle transportieren müssen. Und genau zu diesem Zweck – dem Transportieren – lässt sich der Sack auch für den Gang an den Fels missbrauchen. 45 Liter Fassungsvermögen reichen auch für eine umfangreichere Kletterausrüstung nebst Wasserflasche, Jacke, Proviant und so weiter. Dermaßen ordentlich beladen trägt sich der Sack von Petzl erstaunlich komfortabel. Ein weiteres Plus: Die strapazierfähige gelbe TPU-Plane sorgt für ein helles Inneres, so lassen sich auch kleine Gegenstände leichter finden. Die Deckeltasche fasst Telefon, Geldbeutel und den nötigen Kleinkram wie Tape und Co.

Fazit: Ein großer, schlichter, wasserdichter Transportrucksack mit guten Trageeigenschaften.

Gut: Robust und wasserdicht, helles Inneres, guter Tragekomfort, Tragegriff praktisch, ausreichend großes Deckelfach

Weniger gut: Voluminös, beim Klettern selbst nicht wirklich nutzbar.

Ausstattung: wasserdichter Sack mit Kordelzug, große Deckelklappe mit Tasche innen, Tragegriffe, zwei Materialhalterungen innen, gepolstertes Tragesystem mit Hüftgurt

Volumen: 45 Liter

Gewicht: 1220 Gramm

Preis: 112,00 €

Weitere coole Rucksäcke:

Crux RK30

Hersteller Der RK30 von Crux ist in schwarz, rot und oliv erhältlich.

Robust, schlicht und wasserdicht kommt der schlichte Rolltop vom britischen Hersteller Crux daher. Die Mischung aus Kevlar und Cordura ist extrem abriebfest, und auch sonst unterscheidet diesen Rucksack nur der Rolltopverschluss und Kompressionsriemen von seinen bewährten Geschwistermodellen.

Ausstattung: wasserdichter Rolltop, schlichtes Band als Hüftsystem

Volumen: 30 Liter

Gewicht: 975 Gramm

Preis: 235 €

Edelrid Kurt

Hersteller Mit dieser Farbgebung zeigt Edelrid Humor.

Der Haulbag von Edelrid wiegt im Verhältnis zu seinem Fassungsvermögen relativ wenig. Das mattweiße Planenmaterial ist abriebfest, erwartungsgemäß zeigen sich Gebrauchsspuren auf dem hellen Material natürlich deutlich.

Ausstattung: Wasserdichter Haulbag mit abnehmbaren Hüftgurt, verschließbarer Innentasche, 4 Materialschlaufen innen, gepolsterte & innen verstaubare Träger, 2 Schlaufen

Volumen: 55 Liter

Gewicht: 1000 Gramm

Preis: 120 €

Exped Work & Rescue

Hersteller Der wasserdichte, schlichte Vielseiter von Exped fasst maximal 50 Liter.

Dieser aus TPU-Plane in Signalfarben gefertigte Rucksack ist zu breit geschnitten für den Einsatz in der Wand, dazu ist er nicht gedacht. Aber dafür fasst er soviel, dass zusätzlich zu Ausrüstung und Proviant noch Material für Kind, Kegel und Hund mit hineingehen.

Ausstattung: Wasserdichter Speleo-Rucksack mit verstaubaren & gepolsterten Trägern, Innentasche, Daisychains frontal und seitlich, kommt inklusive Reparaturset

Volumen: 50 Liter

Gewicht: 1330 Gramm

Preis: 160 €

LACD RollUp

Hersteller Rollup, Rolltoprucksack von LACD

Schlichter Rolltoprucksack fürs Sportklettern.

Ausstattung: Rolltop-Rucksack mit schlichtem Tragesystem, kleiner Außentasche und Bungee-Kordelzügen

Volumen: 45 Liter

Gewicht: Circa 800 Gramm

Preis: 120 €

Metolius Express

Hersteller Zwischen Rucksack und Haulbag: der Metolius Express zeigt Ähnlichkeit zum Petzl Transport und Exped Work& Rescue.

Der Rolltop aus PU kommt wie ein Speleo-Sack daher. Der mit Daisychains versehene Toploader ist ein geduldiger Lastesel fürs Sportklettern und mehr.

Ausstattung: Rucksack aus PU mit schlichtem Tragesystem, kleiner Innentasche und Daisychains

Volumen: 39 Liter

Gewicht: Circa 1200 Gramm

Preis: 180 €

Mountain Hardwear Crag Wagon

Hersteller Der Crag Wagon kann alles, was man beim Sportklettern braucht.

Der Crag Wagon ist nicht wasserdicht, kein Rolltop und auch kein Haulbag. Der Rucksack von Mountain Hardwear bietet sich allerdings als robustes, durchdachtes Exemplar fürs Sportklettern an.

Ausstattung: Rahmenverstärkung aus Aluminium, komfortables Tragesystem mit gepolstertem, abnehmbaren Hüftgurt, RV-Öffnung auf der Front zusätzlich zur Top-Öffnung, Kevlarverstärkung, Bluesign-approved

Volumen: 35 Liter

Gewicht: Circa 1300 Gramm

Preis: 160 €

Sea to Summit Flow 35

Hersteller Der Flow Drypack ist erhältlich in schwarz, blau und gelb.

Der TPU-beschichtete Rucksack funktioniert als Sportkletterrucksack prima.

Ausstattung: Wasserdichtes Hauptfach, Tragesystem mit gepolstertem, abnehmbaren Hüftgurt, Rolltop, Kompressionsriemen, kleine Außentasche

Volumen: 35 Liter

Gewicht: Circa 1200 Gramm

Preis: 220 €

Snap Snapack 40

Hersteller Nicht wasserdicht und kein Rolltop, dafür aber schlicht.

Der Snapack der französischen Kultmarke bietet simple Effizienz: Die Öffnung auf der Rückseite sorgt für guten Zugriff, auf unnötigen Firlefanz wurde verzichtet.

Ausstattung: TPU-beschichtetes Polyester, gepolsterte Schulterträger, Reißverschlussöffnung zum Hauptfach, 2 seitliche kleine RV-Taschen

Volumen: 40 Liter

Gewicht: Circa 800 Gramm

Preis: 80 €

Wild Country Stamina

Hersteller Rolltoprucksack mit farbigen Akzenten: der Wild Country Stamina

Der wasserabweisende Rolltoprucksack von Wild Country bietet Platz und alle Features, die man fürs Sportklettern braucht.

Ausstattung: Zwei kleine Fronttaschen, Wertsachenfach innen, Kompressionsriemen, Tragegriff

Volumen: 41 Liter

Gewicht: Circa 1100 Gramm

Preis: 90 €

Feine Features: 5 funktionale Detaillösungen

