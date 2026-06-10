Born Ready: Neue Route an der Geierwand bis Grad IX (UIAA)

Die neue Route heißt "Born Ready", umfasst sieben Seillängen und erreicht Schwierigkeiten bis Grad IX. Wie bei Gietls Projekten üblich, wurde die Linie von unten (ground-up) erschlossen und komplett ohne Bohrhaken eingerichtet. Sie verläuft links von "Fomo", einer Route, die Gietl im vergangenen Jahr gemeinsam mit Jakob Steinkasserer eröffnet hatte.

Am 27. Mai kehrte Gietl mit Mario Kaeppeli an die Wand zurück – den beiden gelang die erste freie Begehung von Born Ready. Laut Gietl verblieben dabei 14 Normalhaken sowie drei Peckers (Bird Beaks) in der Wand. Für Wiederholer empfiehlt er zwei Sätze Totem Cams.

Salewa

Alle Infos im ÜberblickArt: Mehrseillängenroute

Ort: Pragser Dolomiten, Südtirol, Italien

Länge: 7 Seillängen

Schwierigkeit: bis Grad IX (UIAA)

Stil: ground-up, ohne Bohrhaken

Erstbegehung: 23. und 25. Mai 2026 (Simon Gietl/Constantin Schwaab)

Erste freie Begehung: 27. Mai 2026 (Simon Gietl/Mario Kaeppeli)

Material in der Wand: 14 Normalhaken, 3 Peckers

Empfehlung für Wiederholer: 2 Sätze Totem Cams

Salewa

Zur Charakteristik sagt Gietl: Die Route biete steile bis überhängende, technisch anspruchsvolle Kletterei an kleinen Leisten, Löchern und Rissen. Zur Felsqualität ergänzt er: Der Fels sei nicht überall perfekt, die Route sei jedoch so gut wie möglich geputzt worden, sodass die Verhältnisse mittlerweile in Ordnung seien.