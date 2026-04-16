Sechs Jahre EntwicklungHinter dem BLACKBIRD stecken sechs Jahre intensiver Forschung. Kletterlegende Heinz Mariacher hat gemeinsam mit dem Scarpa Climbing R&D Team diese Innovation vorangetrieben. Das Herzstück? Eine 3D-gedruckte, carbonfaserverstärkte Pebax-Zwischensohle – entwickelt, um dir auf den kleinsten Tritten maximalen Support zu geben.Die Lösung für ein altes DilemmaKennst du das Problem? Klassische Performance-Schuhe zwingen dich zur Wahl: entweder steif und stabil oder weich und sensibel. Der BLACKBIRD löst diesen Gegensatz auf. Er kombiniert die Präzision strukturierter Schuhe mit ultrahoher Anpassungsfähigkeit am Fels. Das Ergebnis: längere Sessions, weniger Fußermüdung – auch wenn die Route richtig fordernd wird.\n\t\t\t,\n\t\tCarbon trifft auf InnovationDie zentrale Innovation: Eine Zwischensohle aus Pebax Rnew kombiniert mit Carbonfaser. Sie verteilt den Druck im Vorfuß optimal und gibt dir auf Mikro-Tritten den Support, den du brauchst – ohne den Schuh hart zu machen. Smartes Support-Management für eine neue Art von Performance.Komfort ohne KompromisseDer BLACKBIRD benötigt weniger aggressives Downsizing als herkömmliche Performance-Schuhe. Du bekommst einen komfortableren Fit, behältst aber volle Präzision und Kontrolle. Gerade auf langen Routen macht das den entscheidenden Unterschied.Perfekt für technisches TerrainDer BLACKBIRD spielt seine Stärken besonders aus bei:Mikro-Leisten und kleinen KantenKurzen ReibungszonenSportkletter-Projekten an senkrechten WändenLangen Multi-Pitch-RoutenBoulder-Problemen mit hoher IntensitätKonstruktion mit Köpfchen\n\t\t\t,\n\t\tDoppellagiges Mikrofaser-Obermaterial mit Alcantara-Futter im Vorfußbereich für Präzision und KomfortFull-Wrapping Closure System: Das rundum geführte Verschlusssystem sorgt für direkte Verbindung zum FelsInterner Seitenstabilisator für maximale Sicherheit in fordernden PassagenNeu konstruierte Ferse: Mit Alcantara-Polsterung an der Achillessehne und hochpräziser IHC-Konstruktion (Integrated Heel Catch) – für bessere Kontrolle, wenn's länger dauertTechnische Daten des KletterschuhsCarbon-Enhanced 3D Molded Pebax MidsoleDoppellagiges Mikrofaser-ObermaterialAlcantara-Futter im VorfußbereichVibram XS Grip 2 SohleFerse mit Alcantara-Polsterung und hochpräziser IHC-Konstruktion (Integrated Heel Catch)Rundum geführtes Verschlusssystem (Full-Wrapping Closure System)Umfassendes SpannsystemInterner SeitenstabilisatorUVP: 249,95 €