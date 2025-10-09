Anmelden
Klettern
Gear

NXT Harness: Lastenausgleich mit dem Klettergurt von Salewa

Salewa NXT Harness
Lastenausgleich mit dem Klettergurt von Salewa

Inhalt von

Wer einen wunderbar klein faltbaren, nicht zu schweren, aber sehr bequemen Gurt sucht, könnte Gefallen finden am neuen Salewa NXT.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.10.2025
Salewa NXT Harness
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns gefallen:

 zwei Schnallen

 Hängekomfort

 Packmaß

Das weniger:

 etwas schwitzig

Der Klettergurt im Test

Seine dünnen, formstabilen Polster kommen ohne darin verlaufende tragende Bänder aus, stattdessen wird die Last gleichmäßig über die – leider nicht besonders luftige – Auflagefläche verteilt. Weiteres Komfortplus: es gibt zwei solide aus Alu gefertigte Schiebeschnallen. Damit kannst du den Gurt immer zentriert ausrichten, egal ob du nur T-Shirt oder eine dicke Softshell trägst – Exen, Cams & Co. sind so auf beiden Seiten gleich gut erreichbar. Auch die Ausstattung stimmt: Es gibt vier Schlaufen für Exen & Co., zwei für Eisschrauben-Karabiner und eine für den Chalkbag.

Die technischen Details zum Bow

  • Gewicht: 280 g (Gr. S)
  • Einsatzbereich: Eisklettern, Alpinklettern
  • Verschluss: verstellbarer Hüftgurt
  • Extras: inkl. Aufbewahrungsbeutel
  • Test: 3 Monate
  • Preis: 150 €