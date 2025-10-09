NXT Harness: Lastenausgleich mit dem Klettergurt von Salewa

Der Klettergurt im Test

Seine dünnen, formstabilen Polster kommen ohne darin verlaufende tragende Bänder aus, stattdessen wird die Last gleichmäßig über die – leider nicht besonders luftige – Auflagefläche verteilt. Weiteres Komfortplus: es gibt zwei solide aus Alu gefertigte Schiebeschnallen. Damit kannst du den Gurt immer zentriert ausrichten, egal ob du nur T-Shirt oder eine dicke Softshell trägst – Exen, Cams & Co. sind so auf beiden Seiten gleich gut erreichbar. Auch die Ausstattung stimmt: Es gibt vier Schlaufen für Exen & Co., zwei für Eisschrauben-Karabiner und eine für den Chalkbag.