Kletterausrüstung für Damen Die beste Kletterausrüstung für Damen

Um weiblichen Körperproportionen gerecht zu werden, bieten viele Hersteller Klettergurte und Equipment speziell für Frauen an. Gerade bei Klettergurten profitieren Menschen mit Kurven von den Damenmodellen, die für andere Figuren konstruiert sind als Unisexgurte. Auch bei den Kletterschuhen passen die Low Volume (LV) Modelle oder Damenmodelle oft besser auf schmalere Füße. Hier zeigen wir eine hochkarätige Auswahl an Damenequipment.

Damen Klettergurte

Klettergurte für Frauen weisen meist andere Größenverhältnisse von Beinschlaufen zu Taillenumfang auf als Unisex- oder Herrengurte. Oftmals kann man auch als Frau auf Gurte mit verstellbaren Beinschlaufen zurückgreifen, um den Klettergurt optimal an die eigenen Körperproportionen anzupassen. Schmalen Frauen passen Unisex- oder Herrengurte oft auch gut.

Den idealen Klettergurt findet man am besten, wenn man möglichst verschiedene Modelle anprobieren und auch ausprobieren kann. Ausprobieren heißt in dem Fall nicht, damit zu klettern, sondern einmal darin eine Weile zu sitzen oder wie beim Sichern mit Zug die Schlaufen zu belasten. Dabei merkt man am besten, welcher Klettergurt am besten auf den eigenen Körper passt. Der Fachhandel bietet meistens die Möglichkeit, Klettergurte unter Last zu testen. Hier zeigen wir eine Reihe hochwertiger Klettergurte für Damen.

Black Diamond Women's Solution und Women's Technician Klettergurte

Black Diamond Black Diamond Women's Solution und Women's Technician Klettergurte

Der Black Diamond Women's Solution (im Bild links) ist aufs Sportklettern ausgelegt. Die Beinschlaufen sind nicht verstellbar. Der Black Diamond Women's Solution kostet 79,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen). Der Black Diamond Women's Technician ist aufs Sport- Eis- und Alpinklettern ausgelegt. Seine Beinschlaufen sind verstellbar, dazu gibt es Eisschraubenhalterungen und eine zusätzliche Materialschlaufe hinten. Der Black Diamond Women's Technician kostet 89,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Blue Ice Women's Cuesta Harness

Blue Ice Blue Ice Women's Cuesta Harness

Der Women's Cuesta Klettergurt von Blue Ice ist aufs Sport- und Tradklettern ausgelegt. Die Beinschlaufen sind nicht verstellbar, die Materialschlaufen sind geräumig. Er fällt relativ groß aus. Der Women's Cuesta Harness von Blue Ice kostet 84,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Camp Women's Energy Nova Klettergurt

Camp Camp Women's Energy Nova Klettergurt

Der Women's Energy Nova Klettergurt von Camp ist fürs Sportklettern optimiert. Die Beinschlaufen sind justierbar. Der Camp Women's Energy Nova Klettergurt kostet 51,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Climbing Technology Women's Musa Klettergurt

Climbing Technology Climbing Technology Women's Musa Klettergurt

Der Women's Musa von Climbing Technology ist fürs Mehrseillängenklettern und längere Abenteuer gedacht. Er bietet verstellbare Beinschlaufen und hinten zentral eine fünfte Materialschlaufe. Der Women's Musa von Climbing Technology kostet 83,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Edelrid Jayne und Moe III Klettergurte

Edelrid Edelrid Jayne und Moe III Klettergurte

Der Jayne von Edelrid ist für die verschiedensten Einsätze am Seil gedacht. Seine Beinschlaufen sind verstellbar, die Hüftpolster lassen sich verschieben. Er kommt in der Blau-pinken Version mit Eisschraubenhalterungen. Der Jayne von Edelrid kostet 64,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen). Der Moe III von Edelrid ist ein klassischer Unisexgurt, der oft auch weiblichen Figuren passt. Der Gurt ist Bluesign-zertifiziert und kostet 59,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Mammut Women's Comfort Fast Adjust Harness

Mammut Mammut Women's Comfort Fast Adjust Harness

Der Women's Comfort Fast Adjust Klettergurt von Mammut ist auf Sportklettern und andere alpine Spielarten ausgelegt. Die Beinschlaufen sind verstellbar. Der Mammut Women's Comfort Fast Adjust Harness kostet 149,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Petzl Women's Luna und Selena Klettergurte

Petzl Petzl Women's Luna und Selena Klettergurte

Der Women's Luna von Petzl kommt als Allroundmodell mit verstellbaren Beinschlaufen daher. Der violettfarbene Gurt kostet 84,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen). Der Klettergurt Selena (im Bild rechts) ist aufs Sportklettern ausgelegt, die Beinschlaufen sind nicht justierbar. Der Selena von Petzl kostet 74,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Die besten Kletterschuhe für Damen

Die besten Kletterschuhe für Damen – das sind große Worte, denn natürlich unterscheiden sich die Bedürfnisse von unterschiedlichen Frauen ebenso wie die von verschiedenen Männern. Im Schnitt allerdings sind Frauenfüße kleiner und schmaler als Herrenfüße, daher haben viele Kletterschuhproduzenten für ihre erfolgreichsten Modelle eigene Frauen-Versionen entworfen. Manche Hersteller haben von vornherein entschieden, nicht nach Herren- oder Damenversion zu unterscheiden, sondern haben eine "LV"-Version im Programm, manchmal auch eine HV (High Volume) Version. LV steht für Low Volume, was einem Schnitt entspricht, der gut passt, wenn man eine kleinere Ferse, einen niedrigeren Spann oder einen schmaleren Fuß hat als der Durchschnittsfuß. Zum Bouldern eignen sich weiche, relativ bequeme Schuhe, die sich gut an- und ausziehen lassen.

Besonders für Kletterschuhe gilt, dass man sie anprobieren sollte, um das optimal passende Modell zu finden. Im gut sortierten Fachhandel ist das An- und Ausprobieren von Kletterschuhen möglich.

Kletterhelme für Damen

Beim Kletterhelm hilft es langhaarigen Menschen, auf ein Damenmodell zurückzugreifen, bei denen meist eine größere Haarmenge einkalkuliert ist (meist gibt es eine Ausbuchtung am hinteren Helmende, die Platz für einen Zopf lässt). Auch beim Helm ist es ratsam, ihn auf dem eigenen Kopf auszuprobieren, da sowohl die Kopfformen als auch die Helmformen unterschiedlich sind. Wenn das Haar keine Rolle spielt, eignet sich eventuell auch ein Unisex-Helm: wichtig ist, dass er so gut passt, dass man ihn beim Tragen nicht spürt. Hier zeigen wir eine Reihe hochwertiger Kletterhelme für Damen.

AustriAlpin Shell.Don Helm (unisex)

Austrialpin Der Hartschalenhelm Shell.Don Park von AustriAlpin.

Der Shell.Don von AustriAlpin ist ein superrobuster Hartschalenhelm, der mit Widerstandsfähigkeit punktet. Der Helm ist mit weicherer EPS-Schicht ausgekleidet und verfügt über Stirnlampenbefestigungsclips. Der AustriAlpin Shell.Don Helm kostet 49,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Black Diamond Kletterhelm Women's Half Dome

Black Diamond Black Diamond Kletterhelm Women's Half Dome

Der Women's Half Dome von Black Diamond ist ein Hybridmodell mit fester Außenschale aus Polycarbonat und stoßabsorbierender Innenschale aus EPS-Schaum. Stirnlampenbefestigungsclips sind ebenfalls vorhanden. Der Women's Half Dome von Black Diamond kostet 54,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Camp Storm Kletterhelm (unisex)

Camp Storm Kletterhelm von Camp

Der Storm von Camp ist ein Inmoldingmodell mit Polycarbonatschale und Polystyrol-Dämpfung innen. Der Helm kostet 81,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Climbing Technology Womens Eclipse Kletterhelm

Climbing Technology Kletterhelm Women's Eclipse von Climbing Technology

Der Women's Eclipse von CT punktet mit robuster Außenschale mit Schaumdämpfung innen und ist in fünf Farbvarianten erhältlich. Der Damenhelm kostet 55,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Edelrid Kletterhelm Salathé Damen

Edelrid Edelrid Kletterhelm Salathé

Der Salathe von Edelrid besteht aus einem zweigeteilten Extraleicht-Aufbau. Der gewichtsoptimierte Unisexhelm kommt in zwei Farbvarianten und kostet 99,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Mammut Wallrider MIPS Kletterhelm unisex

Mammut Kletterhelm Wallrider MIPS von Mammut

Der Wallrider MIPS von Mammut verfügt als einer der ersten Helme über das MIPS-System, das seitlichen Aufprall ableitet. Der Wallrider MIPS kostet 169,95 Euro (hier bei unserem Partnershop bestellen).

Petzl Women's Borea Kletterhelm

Petzl Petzl Kletterhelm Women's Borea

Der Borea von Petzl ist ein robuster Hartschalenhelm mit Platzaussparung für einen Zopf und daher geeignet für Menschen mit langen Haaren. Der Petzl Borea kostet 54,95 Euro (hier in unserem Partnershop bestellen).

Salewa Pura Damen-Kletterhelm

Salewa Damen-Kletterhelm Pura von Salewa

Der Salewa Pura ist ein Hybridhelm bei leichtem Gewicht. Der Helm verfügt über eine Stirnlampenhalterung und herausnehmbare sowie waschbare Polster und wird in fünf Farbvarianten angeboten. Der Salewa Pura Damen-Kletterhelm kostet 59,95 Euro (hier in unserem Partnershop bestellen).

Kletterhelm Stubai Nimbus unisex

Stubai Unisex-Kletterhelm Nimbus von Stubai

Der Nimbus von Stubai basiert auf der Inmolding-Technologie. Er verfügt über Stirnlampenhalterungen und kostet 79,95 Euro (hier in unseren Partnershops bestellen).

