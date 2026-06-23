Klettern im Südosten: Frankenjura, Voralpen & Bayerischer Wald

Sportklettern in Deutschland? Für Kletterer aus aller Welt gibt es darauf nur eine Antwort: Frankenjura. Doch der Südosten hat mehr zu bieten als die weltberühmten Felsen der Fränkischen.

Weiter südlich ist das Sportklettern in den Tälern der bayerischen Voralpen längst aus dem Schatten der hohen Berge getreten. Bei der Anfahrt kurz den Blick aufs Zugspitzmassiv genießen und dann rechts nach Oberammergau abbiegen – why not? Und Richtung Kufstein muss nicht automatisch Wilder Kaiser bedeuten, wenn du davor schon zur Kaserer Wand abzweigen kannst.

Wem der Klettertrubel in Franken zu viel ist, der findet im Bayerischen Wald absolute Ruhe am rauen Granit – und das Bier ist genauso gut.

Oberammergau alternativ Felsen gibt es in den Bayerischen Voralpen en masse, aber wenn es ums gechillte Genießen geht, wird es schnell eng: bei der Suche auf dem Parkplatz und am Fels. Am beliebten Frauenwasserl wird man nicht allein sein, aber so ist es nun mal, wenn der Fels vom Feinsten ist und die Auswahl üppig. Am besten nimmt man für die letzten Kilometer vom Parkplatz am südlichen Ortsrand von O-Gau aus das Rad mit. Wer bereit ist, sich mit einer kleinen Wanderung aufzuwärmen, findet auf der Westseite des markanten Kofels vergleichsweise einsame Alternativen. Der Felsriegel am Marxersteig überzeugt mit herrlich wasserzerfressenem Fels sowie guter Absicherung. Und dann steht da noch das Kofeltürmerl: Eine freistehende, von einem Gipfelkreuz gekrönte Nadel, auf die man einfach rauf muss.

Touren 2 bis 5: ca. 40

ca. 40 Touren 6 und 7: ca. 150

ca. 150 Reiseführer: Ammertal von Robert Heiland, erschienen 2022, Panico.de Toptouren Oberammergau Frauenwasserl

Niveau 2 bis 5: Via Eva (3), Normalweg (4, 3 SL)Ehekrise (5+), Feierabend (5+, 3 SL)

Niveau 6 und 7: Schluckauf (6-), Räuberleiter + Schmarotzer (6), Halleluja (6+) Marxersteig

Niveau 2 bis 5: Bergwacht 2 (3), Bergwacht 1 (3+), Vroniboni (4), Gabrülla (5)

Niveau 6 und 7: Kofeltürmerl-Ostwand (6+), Bätsch (7) Sonnig im Bayerischen Inntal

Markus Stadler Voralpenwand mit Traumblick: Julia Lindner im Oimrausch (6-) an den Lambrechtsfelsen.



Der Weg zur Kaserer Wand zieht sich, aber hey: Wir sind in den Voralpen und die herrliche Aussicht auf den Wilden Kaiser, die Sonne im Rücken und der kompakte Fels entschädigen für eineinhalb Stunden Zustieg. Nicht ganz so weit hat man es zu den Felsen im Umfeld der Lambrechtalm, und die Routenauswahl im moderaten Schwierigkeitslevel ist dort noch üppiger. Wer solide 6 steigt, kann sich mit einer klasse Tour nach der anderen leer klettern. Für den letzten Tipp geht's über die Grenze, aber wenn die Österreicher bis Kufstein-Süd lässig auf die Autobahn-Vignette verzichten, wollen wir auch nicht so päpstlich sein und noch Morsbach vorstellen. Ein idealer Klettergarten, bei dem es nichts zu meckern gibt. Außer vielleicht, dass die Beliebtheit schon Spuren hinterlassen hat.

Touren 2 bis 5: ca. 110

ca. 110 Touren 6 und 7: ca. 420

ca. 420 Reiseführer: Bayerische Alpen Band 2, Markus Stadler, 2025, Panico.de Toptouren Bayerisches Inntal Kaserer Wand

Niveau 2 bis 5: Mittlere Bergwachtroute (4+), Herbstspaziergang (5), Spitzstein (5+)

Niveau 6 und 7: Variations (5+ oder 6), Bayrischzeller Weg (6+), Spitzbube (7-), Radlerdachl (7) Lambrechtfelsen

Niveau 2 bis 5: Vergiss mein nicht (5), Bierfuizl (5+). Niveau 6 und 7: Via Doagl direkt (6-), Oimrausch (6-), Südkante (6), Unten hart und oben ganz weich (7). Morsbach Niveau 2 bis 5: Dreierweg (3+), Via Angela (4+), Via Angela direkt (5-), Sanduhr (5)

Niveau 6 und 7: Mug (6-), Max (6), Shebel Sheik (7) Goldrichtig im Frankenjura Aus den dutzenden Gebieten, hunderten Felsen und tausenden Routen etwas herauszustellen ist reine Willkür, aber mit dem Hirschbachtal liegt man nie falsch. Wer sich hier nicht wohlfühlt, findet überall was zu meckern. Zum relaxten Warmklettern ist die Weiße Wand goldrichtig. An der sonnigen Südseite reiht sich ein herrlich griffiger Fünfer an den anderen. Wenn es dann rundum zu warm wird, wechselt man einfach auf die Nordseite, und falls es gar zu voll wird, an die benachbarte Röthenbacher Wand. An besonders heißen Sommertagen ist direkt bei Hirschbach die nordseitige Castellwand mehr als eine Alternative. Das Routenangebot ist dort insgesamt zwar eine wenig anspruchsvoller, aber das Freibad direkt gegenüber ein überzeugendes Argument.

Touren 2 bis 5: ca. 100

ca. 100 Touren 6 und 7: ca. 350

ca. 350 Reiseführer: Frankenjura Bd. 2, S. Schwertner, 2024, Panico.de

Christian Seitz Partytime: An der Castellwand in der Hersbrucker Schweiz feiert Saskia Müller die Kärwazeit (7-).



Toptouren Hirschbachtal Weiße Wand

Niveau 2 bis 5: Waggala (5-), Tänzerin (5-) Daniel (5-)

Niveau 6 und 7: Kiefernverschneidung (6-), Moosbüffel (6), Bauchtanz (6), Lady Domina (7), Direkte Sachsen Franken (7) Röthenbacher Wand

Niveau 2 bis 5: Jakobsweg (5), Dicke Liese (5+)

Niveau 6 und 7: Georg-Meier-Ged.-Weg (6+), Castellwand Niveau 2 bis 5: Men at Work (5), Niveau 6 und 7: Kauperkante (6+), Monster Bettes (7-), Kärwazeit (7-) Die Wunder im "Woid"

Ronald Nordmann Sag mir, wo sind die goldenen Zeiten (7). Am Kreuzfelsen sind sie! Und das in feinsten Bayerwald-Gneis.

Östlich vom fränkischen Jurazug bietet der Bayerische Wald in vielerlei Hinsicht ein Kontrastprogramm, das richtig Laune macht. Wind, Wetter und die letzte Eiszeit haben aus dem perfekten Gneis im Bayerischen Wald Wunderbares geformt, das andere Klettertugenden verlangt als der Kalk der Fränkischen. Vertrauen in die Reibung der Sohlen ist das A und O, statt Löchern regieren Leisten. Der Höhenrücken des Kaitersbergs ist der Topspot im "Woid" und auch ganz gut besucht. Kein Wunder: Am feinziselierten Gneis zu klettern ist das schiere Vergnügen. In der »PFZ« (= preißenfreie Zone) genauso wie am Kreuzfelsen, der mit vielen leichteren Routen inzwischen beliebter ist als die anspruchsvolleren Rauchröhren.

Touren 2 bis 5: ca. 80

ca. 80 Touren 6 und 7: ca. 130

ca. 130 Reiseführer: Ostbayern, Christian Hartl, Auf- lage 2025, Panico.de Toptouren Kaitersberg PFZ

Niveau 2 bis 5: Preiss'n Reißer (3+), Kühlschrank-Nordwand (4+), Blinder Brehm (5+), Welt ohne Kopf (5+)

Niveau 6 und 7: Tal im Rücken (6-), Oida Schwed (6), Igor der Schreckliche (7) Kreuzfelsen

Niveau 2 bis 5: Mit Ecken und Kanten (4), Pfeiler-Riss (4+), Südverschneidung (5-)

Niveau 6 und 7: Bangersfreunde (6), März (6+), Bullshit (6+), Kini vom Kaitersberg (6+) Rauchröhren

Niveau 2 bis 5: Nordriss (4), Steinturm- Bergwachtriss (5-)

Niveau 6 und 7: Wintertraum (6-), Schweine im Weltall (6+), Kraftwerk (7), Südwand (7-)