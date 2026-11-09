Klettern Adventskalender 2026 - Tag 4

Das ist unser heutiger Tagesgewinn
Ob Bouldern oder Klettern, der Kletterschuh Five Ten Niad Moccasym mit Gummi-Overlay oberhalb der Zehen liefert dir ultimativen Komfort und eine top Performance. Dank Slip-On-Design ist er einfach an- und auszuziehen.
Wert: 150 Euro
Mehr Infos unter adidas.de
So machst Du mit
Unten findest Du ein Formular, in das Du Deine Daten und die Antwort auf unsere Gewinnfrage einträgst (Lösungshinweise gibt es im verlinkten Artikel/Fotostrecke). Wenn Du das Formular abgeschickt hast, erhältst Du eine E-Mail mit einem Link, mit dem Du Deine Mail-Adresse bestätigen musst, um einen Missbrauch Deiner Mailadresse auszuschließen. Solltest Du keine Mail erhalten, schau bitte auch in Deine Spam-Ordner. Teilnahmeschluss ist der 24.12.2026 um 23.59 Uhr. Deine persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels. Nach der vollständigen Abwicklung des Kalenders löschen wir Deine Daten. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels vom Sponsor des Gewinns benachrichtigt. Die Preise können in Farbe und Ausführung von den Abbildungen (oben) abweichen.
Übrigens: Auch dieses Jahr kann man zu jeder Zeit an allen Tagen teilnehmen! Es macht nichts, wenn man einen Tag verpasst hat; bis 24. Dezember 23:59 Uhr stehen alle Türchen offen!
Auch bei diesen Adventskalendern gibt's tolle Preise:OUTDOOR
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