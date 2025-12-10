Jacopo Larcher wiederholt Trad-Route„Bon Voyage“ E12

Anmelden
Inhalt von

Der italienische Kletterer Jacopo Larcher hat die Trad-Kletterroute "Bon Voyage" (E12) in Annot, Frankreich, wiederholt und damit die vierte Begehung dieser Route geschafft.

10.12.2025
Jacopo Larcher ‘Bon Voyage’ E12
Foto: Andrea Cossu/onsen_productions

Bon Voyage wurde Anfang 2023 von James Pearson erstmals begangen. Die Route hat denselben Anfang wie die Pearsons Route "Le Voyage" aus dem Jahr 2017, bevor sie nach links abbiegt, durch eine Reihe flacher und ungünstigen Griffe führt und schließlich an einer technischen Kante endet. Pearson schlug für die Route den Schwierigkeitsgrad E12 vor, die den beiden einzigen anderen Besteigern der Route – Adam Ondra und Seb Berthe – im Frühjahr 2024 gelang, Bon Voyage zu wiederholen. Larcher unternahm zwischen 2023 und 2025 drei Reisen nach Annot, um die Route Bon Voyage zu bewältigen, bevor er im November dieses Jahres zurückkehrte.

Jacopo Larcher ‘Bon Voyage’ E12
Andrea Cossu/onsen_productions

Ich erinnere mich noch daran, als James mir zum ersten Mal von Bon Voyage erzählte. Er arbeitete damals noch daran und zeigte mir einige Bilder von diesen perfekten Griffen, die vom klassischen Voyage abzweigen und ein wenig kreatives Beta erforderten. Er sprach von Bomber-Ausrüstung, aber auch von großen Stürzen: die perfekte Kombination für hartes Trad-Klettern! Nachdem er die Route geklettert war, war ich noch motivierter, sie selbst auszuprobieren, und so fuhr ich im November 2023 mit meinem Hund Olli nach Annot. Als ich begann, die Route an einem statischen Seil zu trainieren, sagte ich mir sofort: "Was für eine verrückte Route!" Es ist unglaublich selten, so etwas zu finden – richtig schwieriges Klettern, das dennoch sicher mit Ausrüstung geschützt werden kann.