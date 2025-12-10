Jacopo Larcher wiederholt Trad-Route„Bon Voyage“ E12

Ich erinnere mich noch daran, als James mir zum ersten Mal von Bon Voyage erzählte. Er arbeitete damals noch daran und zeigte mir einige Bilder von diesen perfekten Griffen, die vom klassischen Voyage abzweigen und ein wenig kreatives Beta erforderten. Er sprach von Bomber-Ausrüstung, aber auch von großen Stürzen: die perfekte Kombination für hartes Trad-Klettern! Nachdem er die Route geklettert war, war ich noch motivierter, sie selbst auszuprobieren, und so fuhr ich im November 2023 mit meinem Hund Olli nach Annot. Als ich begann, die Route an einem statischen Seil zu trainieren, sagte ich mir sofort: "Was für eine verrückte Route!" Es ist unglaublich selten, so etwas zu finden – richtig schwieriges Klettern, das dennoch sicher mit Ausrüstung geschützt werden kann.