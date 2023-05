Über die Wirkungsweise von dem als "Kinesio®-Tape" bekannten elastischen Tapes wird in der Wissenschaft noch gestritten. Während einerseits behauptet wird, dass die Wirksamkeit von elastischem Tape nicht belegt ist, haben andererseits Untersuchungen festgestellt: Es wirkt besser als nichts (also möglicherweise über den Placebo-Effekt). Tatsache ist, dass es bei Profi-Sportlern und auch im Breitensport immer öfter anzutreffen ist. Der Physiotherapeut Roland Kreutzer erklärt in seinem Buch "Taping" die Funktionsweise der Tape-Methode mit elastischem und farbigem Tape. Dabei geht es vor allem darum, über sensorische Reize die Regenerationskräfte des Körpers zu aktivieren.

In der Praxis werden Tapes am häufigsten bei folgenden Beschwerden angewendet:

Für Boulderer und Kletterer relevante Tape-Methoden zeigen wir in der Fotostrecke, mit genauer Anleitung für Probleme mit Schulter, Ellbogen, Fingern und Sprunggelenk. Das Tape kann bis zu einer Woche getragen werden. Manchmal reicht bereits ein Tag, um eine Verbesserung zu erzielen. Fühlt sich das Tape unangenehm an, sollte man es sofort entfernen.

Wie lange dauert es, bis das tapen mit Kinesio Tapes wirkt?

Sofort nach dem Anlegen des Tapes sollte man eine leichte Verbesserung oder Erleichterung spüren. Manchmal merkt man auch nichts bis wenig, weil die Verbesserung zu minimal ist, um gegen den Schmerz spürbar zu sein. Das Tape wirkt am besten, wenn der Körper in Bewegung ist, und am wenigsten, wenn man stillhält, weil dann weniger Nervenimpulse über die Sensorik weitergeleitet werden. In jedem Fall darf es sich nicht schlechter anfühlen. Sollte dies der Fall sein, ist elastisches Tape in diesem Fall eventuell nicht angebracht oder sollte von Fachpersonal angelegt werden.