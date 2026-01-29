Einzigartige Erfolgsgeschichte: La Sportiva feiert 10 Jahre Skwama

Es beginnt, wie alle guten Geschichten bei La Sportiva beginnen: nicht mit einer Marketing-Idee, sondern mit einer Notwendigkeit. 2014: Hallenbouldern explodiert, Wettkämpfe werden vielseitiger, die Bewegungen und Züge an der Wand entwickeln und verändern sich. Und damit auch an die Anforderungen an die wichtigsten Werkzeuge, die Schuhe.

Von Anfang an überzeugend "Wir mussten einen Schuh für Indoor-Bouldern entwickeln", erinnert sich Pietro Dal Prà, seit über 20 Jahren Teil des Kletterschuh-Teams von La Sportiva. Das Team hatte gerade erst den Otaki entwickelt, einen High-Performance-Schuh mit besonderem Fokus auf Outdoor-Klettern. Die Konstruktion dieses Modells galt es nun weiterzuentwickeln und auf die besonderen Bedingungen des modernen Indoor-Boulderns anzupassen. Und dabei passierte etwas völlig Unerwartetes.

Die S-Heel-Fersentechnologie des Skwarma hilft als Stabilisator gegen Torsion.



"Ich erinnere mich noch daran, als mir Luca (Produktentwickler Klettern) den ersten Prototyp gab. Ich zog ihn an und sagte: Wow, was für ein Volumen, was für eine Struktur." Pietro testet die Passform, nimmt ihn mit zum Bouldern und Klettern. Normalerweise folgen auf einen ersten Entwurf viele Anpassungen, Weiterentwicklungen, mehr Prototypen. Nicht so beim La Sportiva Skwama.

"Die Struktur, das Volumen und die Spannungen dieses ersten Prototyps waren perfekt." Pietro scherzt: "Für mich sieht er fertig aus." Und meint es doch ernst. Der Skwama ist bis heute der einzige Schuh, der vom ersten Prototypen an absolut überzeugt hat.

Ein universales Werkzeug für das moderne Klettern Was als Hallenschuh gedacht war, wächst schnell über die Plastikgriffe hinaus. "Sobald wir den Skwama unseren Athletinnen und Athleten gaben, wurde uns klar, dass wir hier den schönsten und vielseitigsten Schuh hatten, der zu dieser Zeit auf dem Markt war." Indoor-Bouldern, draußen am Kalk, später Big Walls. Der Skwama macht etwas, das damals kaum ein Schuh konnte: Er funktioniert überall – und fühlt sich überall richtig an. Bis heute.

Adam Ondra erinnert sich: "Es gibt viele Routen, bei denen man einen Schuh braucht, der sich bei jedem einzelnen Tritt wirklich zuverlässig anfühlt. Der Skwama ist ziemlich universell für alle Kletterstile einsetzbar."

Der Skwarma wurde ursprünglich für das Indoor-Bouldern entwickelt - heute kann der vielseitige Schuh es aber mit jedem Terrain aufnehmen.



Auch Jacopo Larcher vertraut ihm, wenn es zählt: "Wenn ich nur einen Schuh auf eine Klettertour mitnehmen dürfte, würde ich einen Skwama wählen." Nicht wegen eines einzelnen Features, sondern wegen des Gefühls. "Wenn man mit einem Schuh klettert, dem man wirklich vertraut, macht es im Kopf einfach klick."

Dieses Vertrauen ist kein Zufall. Sieben unterschiedliche Gummimischungen in einem einzigen Produkt. Die S-Heel-Fersentechnologie als Stabilisator gegen Torsion. Eine Spitze, mit der sich Toehooks anfühlen "als hätte ich meine Hände in meinen Füßen", wie Frederica Mingola sagt. Komfort ohne Nachsicht, Präzision ohne Brutalität. Oder, wie Luca Gabrielli, Produktentwickler, es beschreibt: "Anpassung, dort wo der Fuß sie braucht – Halt, dort wo er ihn fordert."

Vielleicht ist das das eigentliche Erbe des Skwama. Nicht ein Einsatzbereich, sondern eine Produktphilosophie. "Wirklich gut gemachte Schuhe sind nicht mehr für nur einen Verwendungszweck bestimmt", sagt Pietro. Und dann der Satz, der hängen bleibt: "Jetzt feiern wir das 10-jährige Jubiläum – und ich glaube, dass der Skwama auch die nächsten zehn Jahre funktionieren wird."

La Sportiva

Zehn Jahre Skwama. Aus Erfahrung entwickelt, für die Zukunft gemacht Im Klettersport ist Zeit der härteste Tester. Der Skwama hat bestanden. Nicht, weil er sich verändert hat, sondern weil er genau im richtigen Moment das Richtige war – und geblieben ist.