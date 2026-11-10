Edelrid Raya Lite Ultraleichte Eisschraube fürs Eisklettern

Bei der Entwicklung der Raya Lite standen drei Kernaspekte im Fokus: Langlebigkeit, niedriges Gewicht und maximale Effizienz. Das Ergebnis spricht für sich: Mit nur 70 Gramm in der mittleren Größe ist die Edelrid Raya Lite die leichteste Eisschraube am Markt. Das bedeutet weniger Last am Gurt und mehr Ausdauer beim Eisklettern.

Austauschbare Spitze, geringer Eindrehwiderstand Die austauschbare Stahlspitze mit drei Zacken reduziert nicht nur den Materialverschleiß, sondern schont auch dein Budget. Statt die komplette Schraube zu ersetzen, tauschst du einfach die beschädigte oder abgeschliffene Spitze aus – der robuste Schaft bleibt dir erhalten.

Edelrid hat die Raya Lite mit dem geringsten Eindrehwiderstand aller Modelle am Markt entwickelt. Das spart dir bei jeder Zwischensicherung Kraft und kostbare Zeit – besonders beim kontinuierlichen Klettern ein entscheidender Vorteil. Verschiedene Kombinationen aus Wandstärke und Gewindegeometrie wurden getestet, um diesen Wert zu optimieren. Ein weiteres Komfort-Feature ist die konische Innenform des Schafts: Sie erleichtert dir das Entfernen des Eiskerns nach dem Herausdrehen erheblich.

Farbcodierung für bessere Übersichtlichkeit Die Farbcodierung am Schaft und an der Kurbel hilft dir dabei, deine Eisschrauben schnell zu organisieren und zu unterscheiden.

Edelrid In drei Größen erhältlich (12, 15 und 18 Zentimeter), steht jede Farbe für eine Größe – praktisch beim schnellen Packen oder bei der Sicherung am Gurt.



Nachhaltiges Zubehör inklusive Die Raya Lite wird in einer robusten Schlauchtasche aus Tarpaulin geliefert, die gleichzeitig als Aufbewahrungs- und Transportlösung dient. Die Schlaufen der Taschen sind farblich codiert und lassen sich per Klettverschluss miteinander verbinden – eine flexible, platzsparende Lösung, die Verpackungsmüll reduziert und dein Materialbudget schont.