Sean Bailey - Duality of Man: Die Vierte 9c der Welt?

US-Kletterer Sean Bailey hat im Dry Canyon in den Whetstone Mountains, Arizona, sein Projekt Duality of Man erstbegangen und schlägt für die Route den Grad 9c (5.15d) vor. Sollte sich diese Einschätzung bestätigen, wäre es die erste 9c-Route in den USA und eine der weltweit vier bekannten Linien in diesem Schwierigkeitsgrad: Silence von Adam Ondra in Flatanger, DNA von Seb Bouin im Verdon-Canyon und B.I.G. von Jakob Schubert in Flatanger. Alle warten noch auf Wiederholungen. Duality of Man ist etwa 30 Meter lang, beinhaltet eine V15-Boulder-Crux und steigt über Nathaniel Colemans Dachroute Lee Majors (5.14c) ein.

Die Fortsetzung hatte Coleman als Projekt unter dem Namen The Six Million Dollar Man eingebohrt, dann aber an Bailey abgegeben. Bailey, 29, der zuvor eine erfolgreiche Wettkampfkarriere hatte und nach dem Ausbleiben einer Olympiateilnahme bei Paris 2024 den Wettkampfsport aufgab, arbeitete über vier Jahre an dem Projekt. Ab 2021 konzentrierte sich Bailey auf den oberen Bereich, isolierte die Crux mit fünf extrem harten Zügen und arbeitete über drei volle Projekt-Saisons, bevor er die Route am 6. März 2025 durchstieg.

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In einem Instagram-Beitrag (s.o) beschreibt er die Route und die Herausforderungen so: "Bei nur ein oder zwei Stunden Schatten pro Tag und nur gelegentlichen Wetterfenstern musste ich meine Geduld auf Proben stellen, die ich bei keinem anderen Projekt zuvor erlebt hatte. Es war mit Abstand das Projekt, in das ich am meisten Zeit investiert habe und das mich am meisten beschäftigt hat. Es ist auch das Schwierigste, was ich bisher geklettert bin."

Bailey hielt die Begehung bewusst fast ein ganzes Jahr lang geheim, bis der Kurzfilm über seine Route bei der Mellow Film Tour ab dem 27. Februar gezeigt wurde. Den Namen wählte er, weil er an die TV-Figur Six Million Dollar Man erinnert – halb Mensch, halb Cyborg. Während der Ruhezeiten arbeitete er mit seiner Partnerin Miho Nonaka an der Eröffnung des Next Gen Bouldering Gyms in Tokio und setzte Boulderprojekte um, darunter Shaolin (9A) und Devilution (8C+). Sollte sich Baileys Bewertung bestätigen, wäre er neben Adam Ondra und Jakob Schubert einer der wenigen Kletterer, die sowohl einen 9A-Boulder als auch eine potenzielle 9c-Route erstbegangen haben.