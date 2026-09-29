Keine Art des Kletterns kommt so spielerisch-absurd daher wie seine Kleinform, das Bouldern. Der Mensch begibt sich dabei in einen selbstgewählten Regelraum, bestehend aus Leisten, Rissen, Untergriffen und Slopern, in dem er permanent seine eigenen Grenzen aushandelt. Vielleicht ist es für Außenstehende das gefahrlose, vermeintlich unspektakuläre, das die Absurdität so offensichtlich macht, wobei andere Sportarten wie Fußball oder Golf nicht hintenanstehen. Auch diese bleiben, abgesehen von der körperlichen Ertüchtigung, im Grunde nutzlos und stehen damit, mehr noch als das Bouldern, in einem Ungleichgewicht im Verhältnis zum Aufwand, der betrieben wird. Es wäre einiges gewonnen, ließe man es bleiben.

Aber eben gerade darin liegt der Reiz des Spiels – und seine integrative Kraft: den Sportskameraden (und -kameradinnen) ist es halt genauso wuppe, was der Rest der Welt darüber denkt.

Und so schlägt man sich ins Unterholz, mit einer Matratze auf dem Rücken und einer Zahnbürste am Karabiner, macht Bodenstarts, mantelt rum und verbringt seine freien Stunden damit, fünf bis sechs Züge können zu wollen, bei denen man sich mit anderen darauf geeinigt hat, sie seien so etwas wie eine "7B-". Dieses Vorhaben steigert sich in vielen Fällen zu einer überwertigen Idee, man hat dann ein "Projekt", das man im besten Fall irgendwann sogar »schafft«, nur um sich dann ein neues, auch etwas schwierigeres zu suchen.

Ganz in diesem Geiste hat die Redaktion sich in diesem Heft auf die Suche nach den schönsten Bouldergebieten der Republik begeben – und sich in einigen Fällen selber überrascht. Auch bei den anderen Geschichten haben wir unserem Spieltrieb keine Grenzen gesetzt. Denn frei nach Schiller ist der Mensch nur da ganz Mensch, wo er spielt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei!

Adam Ondra im Interview: "Stärker als jeamls zuvor"