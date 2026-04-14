Crashpad-Test 2026

Bouldermatten gibt es in vielen Facetten, bis groß und fett. Das Spektrum findet sich auch in unserem Test wieder, für den wir acht aktuelle Modelle zwischen 300 und 440 Euro gecheckt haben. Nur für die Newcomer von Beal hat es zeitlich nicht gereicht, wir werden sie nachtesten und in einer späteren Ausgabe vorstellen. Damit wir bei unserem recht breit aufgestellten Testfeld nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, fließen die Abmessungen der Matten nicht in die Landungs-Wertung mit ein. Bei dieser kommt es vor allem auf die Schaumqualität und -zusammensetzung an, aber auch auf die Stabilität der Konstruktion.

Crashpads im Test

Praktische Features Mehr Matten bieten mehr Schutz, das haben auch die Hersteller mitbekommen. Deshalb gibt es mittlerweile Spanngurte und Systeme zu kaufen, die das Zusammenschnüren von mehreren Pads zum Tragen erleichtern. Einige der Matten im Testfeld bieten hierzu clevere Lösungen an: So kommt das Black Diamond Erratic mit einem längeren Band samt Öse, sodass du ein weiteres Pad (etwa das BD Circuit) ankoppeln kannst; auch ans Ocún Dominator lässt sich ein modellgleiches Pad zuschalten. Das Mad Rock Duo Pad hingegen verfügt über ein großzügiges Flap, um ein weiteres Pad jedweden Modells darin zu verstauen. Das Duo Pad verfügt auch über eine seitliche Lasche, die es im ausgelegten Zustand an weitere Pads koppelbar macht und damit – Stichwort Mattenkante – für ein Sicherheitsplus sorgt. An dieser umzuknicken oder zwischen den Pads zu landen, verhindert man sonst nur mit (dünneren) Starterpads oder (größeren) Toppern, die wir hiermit wärmstens empfehlen.

Ein Feature, das eher gut gemeint als nützlich ist: Einige Hersteller statten ihre Matten mit einer wasser- und schmutzabweisenden Ausrüstung aus, die sie aber auch rutschiger macht, was vor allem am Hang oder bei unebener Landezone für ungeplante Ausflüge sorgen kann.

Auf dem Boden der Tatsachen In puncto Lande-Performance überzeugen nicht alle Modelle – aber die meisten. Als besonders leistungsstark erwiesen sich hier die Matten von Black Diamond, La Sportiva, Mad Rock, Mammut und Moon. Wie gut die Landung im Einzelnen ausfällt, steht in den Testbriefen.

Grundsätzlich hängt die Performance nicht nur vom Schaumstoff ab, sondern auch von der Konstruktion: Da gibt es einmal die »Burritos«, bei denen du das Pad mit einem Mittelknick zusammenlegst, und zum anderen die »Tacos« – ohne Knick. Bei ihnen sind die Schaumstofflagen durchgängig. Erstere sind besser zu klappen und weniger tief im Packmaß, Tacos dafür stabiler, auch fassen sie beim Transport besser Gepäck im Inneren. Bei Burritos stellt die Mitte, wo nur Textil die Schaumstofflagen verbindet, eine Schwachstelle beim Landen dar: Wenn dort ein Stein liegt, kann der Sturz hart enden. Durch die Verbindung der zwei Teile ist das Pad zudem in sich weniger stabil, weshalb sich Burritos eher für ebene Böden, weniger für unebenes oder verblocktes Gelände eignen. Dort spielen Tacos ihre Stärke aus, die auch schwierige Landeflächen stabil einebnen. Dafür sind sie mühsamer zu falten; außerdem solltest du Tacos im offenen, ausgeklappten Zustand lagern, sonst leidet der Schaum unnötig.

Was sonst noch zählt Neben der Lande-Performance haben wir auch das Handling untersucht, also die Bedienbarkeit von Gurten, Schnallen, Flaps & Co. Und natürlich, wie leicht sich die Kandidaten ent- und verpacken und – wichtig! – wie flott sie sich im Go umplatzieren lassen. Außerdem prüften wir, wie komfortabel man die Matten zum Block und zurücktragen kann. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, auch wenn manches Pad noch Luft nach oben hat, wie du in den Testbriefen erfährst.

Fazit: Fünf Pads sind spitze Besonders begeistert haben uns die Pads von Black Diamond und Mad Rock, aber auch das Moon Saturn. Es ist zwar das schwerste und sperrigste im Test, bietet aber eine top Dämpfung, große Landefläche und absolute Highball-Tauglichkeit. Nicht ohne Grund sieht man dieses Pad draußen oft.

Spielen auch Tragekomfort und Gewicht eine Rolle – etwa bei weiten Zustiegen –, empfehlen sich eher die Kompakt-Pads von Mammut und La Sportiva, die für ihre Größe und Gewichte wirklich Erstaunliches leisten. Suchst du aber nach dem besten Kompromiss aus Lande- und Trage-Performance, heißt deine Wahl Mad Rock Duo. Das Pad überzeugt in allen Belangen – und verdient sich damit den Testsieg.