5 schöne Kletterspots im Schwarzwald

Kurzer Zustieg, wetterfest und geballt mit schwierigen Routen: Der Schwedenfels gilt als das Sportkletter-Eldorado für Fortgeschrittene im Schwarzwald. Kaum ein anderer Fels bietet so viele anspruchsvolle Touren auf engem Raum. 1992 eröffnete Extrembergsteiger Robert Jasper hier mit "Hopp oder Flop" (Grad 10) eine der schwierigsten Routen des gesamten Mittelgebirges – bis heute nur selten wiederholt.

Routenangebot: Ca. 50 Routen bei einer Wandhöhe bis 35 m. Überwiegend 6 bis 11 (UIAA).