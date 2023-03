Besonders wenn man länger nicht bouldern oder klettern war, braucht man eine Weile, um wieder in den Modus zu kommen und sich wieder angstfrei bewegen zu können. Je mehr Routine man hat, desto weniger Angst ist im Spiel. Doch es gibt Herangehensweisen, die besonders hilfreich sind, den Stress loszuwerden, wie die Tipps der britischen Coaches Hazel Findlay ("Strong Mind Climbing") und Dave MacLeod ("9 von 10 Kletterern machen die gleichen Fehler") zeigen.

Erster Wildfluss-Nationalpark in Europa

Erster Wildfluss-Nationalpark in Europa

Die größten Nationalparks in Europa

Die größten Nationalparks in Europa

Wandern in geschützter Natur

Wandern in geschützter Natur

Hazel Findlay: "Aufmerksamkeit lenken"

▶ Finde die richtige Dosis an psychischer Herausforderung: Über die physische Herausforderung einer Route denken wir üblicherweise oft nach, aber wir hinterfragen selten, ob eine Route psychologisch gesehen für uns angemessen ist. Um Ängste beim Klettern loszuwerden, ist es notwendig, das richtige Herausforderungslevel zu treffen. Das kann beim Klettern schwierig sein, weil es oft schwer einzuschätzen ist. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, eine Herausforderung in Portionen aufzuteilen, sodass man nicht das Ganze auf einmal angehen muss.

▶ Im Hier und Jetzt bleiben: Angst entsteht oft, weil unsere Aufmerksamkeit in die Zukunft springt und mit dem Schlimmsten rechnet. Wenn wir im Jetzt bleiben, erkennen wir, dass im aktuellen Moment alles in Ordnung ist. Werkzeuge wie das Beobachten der Atmung oder das Visualisieren von Bildern oder Tönen können dabei helfen, den Fokus im Moment zu verankern.

Dave MacLeod: "Angst ist der wichtigste leistungsbegrenzende Faktor"

Der Coach, Profikletterer und Youtuber ("Climber MacLeod") erklärt das Ausmaß des Problems: Für mehr als die Hälfte aller Kletterer, die ich je betreut habe, war Sturzangst der wichtigste leistungsbegrenzende Faktor. Unser Gehirn ist nicht dazu in der Lage, die wahren Risiken des Stürzens beim Klettern zu beurteilen. Die Fahrt zum Fels oder zur Halle ist gefährlicher als ein Vorstiegssturz in den meisten Routen.

▶ Diszipliniert bleiben: Wenn du faul wirst und wieder in alte Gewohnheiten verfällst und dadurch ein unangenehmes Sturzerlebnis hast, fügt das deinem Vertrauen mehr Schaden zu, als ein einziger positiv verlaufender Sturz wiedergutmachen kann. Disziplin ist also wichtig. Du musst stürzen, stürzen, stürzen.

▶ Die schwierigsten Fälle: Für manche Kletterer äußert sich die Sturzangst nur in bestimmten Situationen als leistungsbegrenzend, zum Beispiel, wenn sie nahe am eigenen Limit oder in gewissen Routentypen klettern, etwa Überhängen. Diese Kletterer sind mitunter die schwierigsten Fälle, weil sie selbst kaum merken, dass sie ein echtes Problem mit der Sturzangst haben.