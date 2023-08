Der Alto Halfzip im Test

Warm, kuschelig, schick und nachhaltig: Mit dem Alto Halfzip macht der schwedische Hersteller Houdini ein verlockendes Angebot – wenn auch zum deftigen Preis. Dafür punktet der aus den Naturmaterialien Wolle und Lyocell (60/40%) fair und nachhaltig in Litauen gefertigte Pulli mit einem besonders breiten Einsatzbereich. So eignet er sich nicht nur als Wärmebooster für Outdoortouren, sondern dank zeitlosem Look auch für Hüttenabende oder Städtereisen. Während die Wolle Kälte fern und Gerüche im Zaum hält, sorgt die holzbasierte Faser Lyocell für supersoften Griff und flotten Feuchtigkeitstransport. Nur in puncto Trockenzeit kann der recyclingfähige, kompostierbare und mikroplastikfreie Fasermix nicht ganz mit Synthetik mithalten.