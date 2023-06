Fjällräven kombiniert beim Abisko Lite Trekking Jacket winddichtes G1000-Mischgewebe mit Stretchstoff am Rücken und unter den Achseln. Die Jacke ist nicht so geschmeidig wie die besten Softshells im Test, dafür klebt der G1000-Stoff bei Wärme nicht auf der Haut. Der Wetterschutz liegt auf top Niveau, nach Bedarf lässt sich das G1000 mehr oder weniger stark mit umweltfreundlichem Grönlandwachs imprägnieren. Alles in allem eine hochfunktionelle Wander- und Trekkingjacke.