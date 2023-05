Lust auf eine Trekkingtour? Auf Natur pur und große Landschaften?

Allein dieses wunderbare Gefühl der grenzenlosen Freiheit, sein Lager dort aufzuschlagen, wo es am schönsten ist: an einem Platz mit Aussicht, an dem die Sonne bis in den Abend das Gesicht wärmt, du nichts bis auf das Rauschen eines Baches hörst, wo du den Sternen beim Funkeln zusiehst, frische Luft atmest und das behagliche Gefühl der Geborgenheit genießt, die so ein Zelt in freier Wildbahn bietet – die ja nicht immer lieblich, sondern auch wütend sein kann: Mit Wind und Wolkenbruch, Sturmböen und Sturzbächen. Ein gutes Zelt ist dann essenziell. Eines, das sich schnell aufbauen lässt, das Schutz und genug Platz zum Schlafen, Kochen, Verstauen der Ausrüstung und Aussitzen eines Sturmtages bietet. Und das trotzdem wenig wiegt und in den Rucksack passt.

Für die Ausgabe 07/2023 haben wir genau solche Zweipersonenzelte getestet. Wie windstabil die Zelte sind, mussten sie einmal mehr vor der 450 PS-starken Windmaschine beweisen. Mit ihr wurden alle Zelte von jeder Seite aus angestürmt:

outdoor

Außerdem testeten wir in unserem Praxistest den Regenschutz, den Komfort, das Raumgefühl sowie das Platzangebot im Innenraum und in der Apsis. Ebenso auf dem Prüfstand: die Aufbauprozedur und das Handling der Zelte (Eingänge, Reißverschlüsse, Sturmleinen etc.) Gewicht und Packmaß messen wir selbst. Letzteres ohne Zubehör, aber mit allen Packsäcken und mitgelieferten Heringen.

Weitere Infos zum Test in der Fotostrecke:​ outdoor 46Bilder

Testergebnisse als PDF zum Download

Kompletten Artikel kaufen 2-Personen Trekkingzelt-Test (aus Heft 07/2023) Trekkingzelte für zwei Personen Sie erhalten den kompletten Artikel (10 Seiten) als PDF 2,99 € | Jetzt kaufen

oder als Artikel in der kommenden Heftausgabe 07/2023, ab 6. Juni am Kiosk und als E-Paper hier

So haben wir getestet Die Windmaschine übernahm nur einen Teil der Prüfung – wenn auch den spannendsten. Denn Regen und Bodennässe stellen in der Regel für Markenzelte kein Problem dar. Das zeigt auch dieser Test, in dem es keine Wassereinbrüche gab: Weder von oben – das zeigten zwei klirrend kalte Nächte mit Regen/Schneeregen – noch von unten, was wir zusätzlich mit einem Soutertester prüfen. Er misst den Wasserdruck, den die Bodenwanne aushält, ohne durchzusuppen. 6000 Millimeter Wassersäule, umgerechnet 0,6 Bar, müssen es schon sein, will man keinen nassen Hintern bekommen.

Platz ist in der kleinsten Hütte? – Wir haben's überprüft Genug Platz für zwei Personen mit Gepäck bieten alle getesteten Trekkingzelte 2023. Doch wie viel ist genug? – Vor allem an der nutzbaren Länge zum Ausstrecken mangelte es vielen Modellen in früheren Tests. Fiel in der Vergangenheit die nutzbare Liegelänge (30 cm über der Bodenwanne gemessen, was der Höhe von Isomatte und Schlafsack entspricht) nicht nur für Großgewachsene mit teils unter 1,8 Metern oft zu knapp aus, erreichen heute alle getesteten Trekkingzelte Werte von über 1,9, viele sogar über zwei Metern. Insgesamt am wohlsten fühlten sich die Tester in den Zelten von Exped und Hilleberg. Sie bieten helle, große und sehr hohe (Exped) Innenräume und dazu zwei geräumige Apsiden. Diese lassen sich auf ganzer Breite öffnen und bieten so eine fantastische Aussicht. Neben den beiden Komfortsiegern überzeugen auch die Modelle von MSR, Rejka, Salewa und Sea to Summit mit angenehm hohen und großen Räumen. Ziemlich eng geht es hingegen im Big Agnes Crag Lake SL2 und im Vaude Taurus UL 2P zu. Dafür wiegen sie mit jeweils 1940 Gramm rund ein Kilo weniger als die meisten übrigen Kandidaten – eine gute Wahl für alle, die gerne schnell und leicht unterwegs sind und mit Komforteinbußen zurechtkommen.

outdoor Sturm- und regendichte Tunnelzelte wie das Robens Pioneer eignen sich auch dank der extra großen Apsis perfekt für Nordland-Touren