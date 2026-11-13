Big Agnes Pitchpine VST 1.5: Das beste Ultraleicht-Zelt?

Vier Monate im Praxistest

Für minimales Gewicht und kleines Packmaß verzichtet Big Agnes beim Einpersonenzelt Pitchpine VST 1.5 auf ein klassisches Innenzelt. Lediglich zur Apsis hin gibt es eine Moskitonetztür, durch die Frischluft in den geräumigen Innenraum (220 × 70/110 cm) strömt – besonders, wenn die Apsis geöffnet bleibt (siehe Foto). Zusätzlich sorgen ein schmaler Moskitonetzstreifen (max. 10 cm) oberhalb der Bodenwanne und zwei große Dachlüfter für Luftzirkulation. Auf unseren Testtouren mussten wir deshalb kaum Kondenswasser von den Wänden wischen. Auch das Platzangebot überzeugt – und zwar nicht nur im Innenraum. Die 70 Zentimeter tiefe Apsis nimmt Trekkingrucksack und Schuhe auf und ist leicht überdacht, sodass sie auch bei Regen geöffnet bleiben kann. Der Aufbau gelingt schnell und unkompliziert: Das Zelt wird per Clips am Gestänge befestigt, abgespannt – fertig. Praktisch ist zudem die magnetische Fixierung der aufgerollten Eingänge (siehe Detailfoto). Und der Wetterschutz? Außenzelt und Boden hielten selbst Platzregen ab. Kräftige Windböen rüttelten das hohe Konstrukt allerdings ordentlich durch – zu Bruch ging dennoch nie etwas. Vorbildlich: Die Außenhaut besteht aus energie- und wassersparend spinndüsengefärbtem ("solution-dyed") Recycling-Polyester.