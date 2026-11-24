Was sind die Winter-Highlights im Allgäu?
- Skigebiete Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen: Rund um Nebelhorn, Fellhorn, Söllereck, Walmendingerhorn und Ifen finden sich Pisten für alle Levels. Die Bergbahnen laufen klimaneutral mit Wasserkraft und PV-Anlagen, Pistenfahrzeuge nutzen HVO-Kraftstoff. Ideal für Anfänger und Kinder ist der wiedereröffnete Höllwies-Lift. Tipp: Mit dem "Superschnee"-Skipass kann man überall in Deutschlands größtem Skiverbund fahren.
- Nordic Zentrum Oberstdorf: Eins der besten Loipenreviere Europas, besonders naturverträglich angelegt und den Prinzipien des Alpenmanifests verpflichtet: Auch das Tannheimer Tal bietet Top-Langlauf mit Loipengütesiegel des Landes Tirol.
- Naturpark Nagelfluhkette: Die Ranger des Naturparks bieten geführte Touren und Wildtierbeobachtungen an.
- Klammen: Breitachklamm (Oberstdorf), Starzlachklamm (Sonthofen) und Reichenbachklamm (Pfronten) sind mit Eiszapfen und rauschenden Bächen auch ohne Schnee spektakulär. Und wenn doch welcher liegt, gibt’s an Mittaggipfel (Immenstadt), Imberg (Oberstaufen), Nebelhorn und Ifen präparierte Winterwanderwege.
- Schrothkur (Oberstaufen): Trinkplan, Wickel, basische Kost: Seit 200 Jahren gibt es die Schrothkur in Oberstaufen. Und auch sonst ist das Allgäu groß in Naturheilverfahren zur Entgiftung und Aktivierung des Immunsystems wie Moor- (Bad Wurzach) und Heubäder (Oberstaufen), Kneipp-Therapie (Füssen) und Eisbaden (Oberstdorf, Balderschwang, Immenstadt).
Wo kann man im Allgäu übernachten?
- Allgäuer Berghof, Gunzesried-Ofterschwang: Vom Frühstückstisch auf die Piste: Auf 1200 Meter liegt das Familienhotel direkt im Skigebiet – mit Skischule, Verleih und Depot im Haus. Kinderbetreuung mindestens 63 Stunden pro Woche, dazuein Family-Spa mit 128 Metern langer Wasserrutsche, Gokartbahn und Familien-Bowlingbahn.
- Berwanger Hof, Obermaiselstein: Das seit Generationen familiengeführte 4-Sterne-Wellnesshotel im Luftkurort Obermaiselstein vereint regionale Küche mit Alpen-Spa-Ambiente: Panorama-Schwimmbad mit Blick auf die Allgäuer Bergriesen, Saunalandschaft mit Serailbad und Heu kraxen, raffinierte Menüs mit Produkten aus heimischer Jagd und Landwirtschaft. Dazu die Besonderheit: Kochen mit Heu. Im Sommer kostenlose Nutzung der Hörnerbahnen Bolsterlang und Ofterschwang für alle Gäste.
- Hotel Bannwaldsee, Halblech: Familiengeführtes 4-Sterne-Hotel am idyllischen Bannwaldsee mit Blick auf die Königsschlösser und die Buchenbergbahn vor der Haustür. Perfekt für Langläufer: Die Loipe führt direkt am Haus vorbei. Neu eingeweiht wurde ein moderner Wellnessbereich. Exzellente regionale Küche im Hotelrestaurant.
- Urlaub auf dem Bauernhof im Allgäu (UadB): Über 500 qualitätsgeprüfte Bauernhöfe laden zum authentischen Landleben ein – vom Kinderbauernhof mit Streichelzoo und Ponyreiten über Wellnesshöfe mit Sauna und Naturpool bis zum Biohof mit eigener Käserei. Im Winter locken viele mit direktem Zugang zur Langlaufloipe, Rodelberg in Fußnähe und herzlicher Gastfreundschaft am Kachelofen.
- Bergkristall, Oberstaufen: Das auf 850 Höhenmetern gelegene Resort bietet stilvolle Zimmer und Suiten in warmen Erdtönen, einen großen Wellness bereich mit Infinitypool und magischem Blick auf die Nagelfluhkette sowie auf den eigenen Wildpark mit Platzhirsch Hansi. Naturkino, so weit das Auge reicht.
- Naturhotel Chesa Valisa, Kleinwalsertal: Idyllisch gelegenes 4-Sterne-Hotel mit regionaler Bioküche, ayurvedischen und veganen Optionen. Yoga- und Mental-Health-Angebot mit individuellen Coachings.
Wo kann man im Allgäu auf Tour einkehren?
- Bio-Berghotel Ifenblick, Balderschwang: Spitzenköchin Nina Meyer (bekannt aus "The Taste") zaubert alpine Fusionküche mit regionalen Produkten. Mit grünem Michelin-Stern ausgezeichnet.
- Gockelwirt, Eisenberg: Seit über 100 Jahren in Familienbesitz, bereits in sechster Generation geführt, serviert der traditionsreiche Landgasthof in Eisenberg seine berühmten gegrillten Hähnchen nach einem geheimen Rezept – schon König Ludwig II. speiste hier unter der alten Linde auf der Terrasse. Neben der Gockel-Spezialität bietet die Allgäuer Landhaus-küche Wild- und Entengerichte sowie saisonale Köstlichkeiten wie Spargel aus der Region.
- Bernardi-Bräu Bier Alp, Rettenberg/Kranzegg: Craft-Biere aus eigener Brauerei, regionale Gerichte. Die Alpe Kammeregg liegt etwas oberhalb und ist auch bei nicht idealen Verhältnissen meist gut erreichbar.
- Gasthof Karatsbichl, Oberstdorf: Traditionsreiches Gasthaus, wo einst Skipioniere trainierten. Heute hervorragende Allgäuer Küche mit besten Zutaten aus der Region. Kaiserschmarren wie schon Erzherzog Friedrich von Österreich ihn hier aß.
Wie komme ich ins Allgäu?
Das Allgäu ist klimaschonend mit Bus oder Bahn zu erreichen. "Fahrtziel Natur" der Deutschen Bahn bringt Reisende bequem nach Bad Hindelang, Oberstdorf, Fischen, Pfronten oder Nesselwang. Flixbus steuert Orte wie Memmingen, Wangen und Füssen an. Auch Autoreisende können mit vielen Gästekarten wie etwa der Königscard vor Ort gratis den ÖPNV nutzen.
Buchtipp: Marco Polo Reiseführer Allgäu
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