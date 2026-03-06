Unser Insidertipp im Salzkammergut

Wie komme ich nach Tauplitz? Am bequemsten geht es per Bahn und Bus nach Tauplitz und zur Tauplitzalm mit dem Sessellift. Mit dem PKW bis Bad Mitterndorf und dann über die 10 Kilometer lange Mautstraße zur Tauplitzalm hinauf.

Wie kann ich mich auf Tour orientieren? Hilfreich bei Wanderungen sind die Kompass-Wanderkarte Nr. 68, 1:50 000 "Ausseerland, Ennstal, Tauplitz" oder die Wanderkarte 082 von Freytag & Berndt, 1:50 000, "Bad Aussee, Totes Gebirge, Bad Mitterndorf, Tauplitz". Einige Touren finden sich im Wanderführer "Salzkammergut Ost", Franz Hauleitner, Bergverlag Rother 2022.

Die Komoot-Wanderroute

Wo kann man sich informieren? Die Website des Tourismusverbandes Ausseerland Salzkammergut hält alle wichtigen Informationen bereit, auch Unterkünfte und Wandervorschläge. Vor Ort in Bad Aussee findet sich die Touristeninformation in der Pratergasse 388. Ebenfalls nützlich diese Website.

Der komplette Reisebericht zum Download Dieter und ich stehen auf einer kleinen Kanzel am Gipfelzustieg des 1981 Meter hohen Traweng und genießen die fulminante Aussicht. Unter unseren Füßen liegt die Tauplitzalm, von der aus wir in diesen Tagen drei verschiedene Touren auf die umliegenden Berge unternehmen. Auf ihren leuchtend grünen Matten verteilen sich Sennhütten, Seen und Kühe mit ihrem Glockengeläut. Eine Bilderbuchalm, von denen es nicht mehr allzu viele gibt.

Wann ist die beste Reisezeit? Traumhaft ist die Zeit von Mai bis Juli, wenn vieles blüht und duftet. Je nach Winter kann es im Mai und Juni aber noch zu früh für die Tauplitzalm sein, die auf Höhen zwischen 1600 und 2000 Metern liegt.

Iris Kürschner

Wo kann ich auf Tour übernachten? Unterkunft im Tal: Das Hotel "Der Hechl" am Dorfeingang von Tauplitz liegt herrlich aussichtsreich und bietet auch einen Wellnessbereich. Es ist ideal für ein paar Touren zum Warmwandern, bevor es in die Höhe geht.

Hütte auf der Tauplitzalm: Eine Unterkunft im Stil der Pioniere ist die Grazer Hütte mit ihren Holzschindeln und rot-weiß gestreiften Fensterläden. Von der Terrasse aus gleitet der Blick herrlich über das Plateau der Tauplitzalm. Einer der berühmtesten Pioniere, Heinrich Harrer, wirkte hier 1933/34 als Hüttenwirt und Skilehrer. Später schlug er sich durch den Himalaja, war Lehrer und Freund des Dalai Lama. Sein Buch "Sieben Jahre Tibet" wurde in 40 Sprachen übersetzt und in Hollywood verfilmt. Die Grazer Hütte bietet neben Bettenlagern auch Doppelzimmer.

Familientipp: Das ehemalige Reischl’s Sport- und Wanderhotel auf der Tauplitzalm mit ansprechender Panoramasauna und Schwimmbad wurde zum Jugendgästehaus Tauplitzalm.

Iris Kürschner

Wo kann man auf Tour einkehren? Essen im Almidyll: Auf der Leistalm produziert Helga Kanzler seit fast zwei Jahrzehnten feine Almprodukte. Die urige Hütte liegt einsam im Blumenmeer einer Lichtung oberhalb des geheimnisvollen Schwarzensees.