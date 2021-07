Anzeige Der Norden Dänemarks Wandern in Nordjütland

Nordjütland im Norden Dänemarks ist aufgrund der vielseitigen Natur und den nur geringen Höhenunterschieden ein Paradies für Wanderer, unabhängig von Alter oder Erfahrung. Wandere am Strand entlang der Nordsee- und Ostseeküste, während neben dir die Wellen rauschen oder folge den Pfaden durch die Dünen und genießt die Weite. Weiter im Landesinneren kannst du stattdessen durch Heidelandschaften, Wälder, Wiesen und Moore wandern und die abwechslungsreiche und von der Eiszeit geprägte Landschaft von Nahem erleben. Die Wanderwege zeichnen sich außerdem besonders durch eine gute Ausschilderung aus.

Westküsten-Wanderweg

Bei einer Wanderung auf dem Westküsten-Wanderweg folgt man der Nordseeküste von Agger bis Bulbjerg und hat somit neben einzigartigen Blicken auf das Meer und die Landschaft des Nationalparks Thy auch die salzige Meeresluft als ständigen Begleiter. Dabei wanderst du vorranging auf dem alten Rettungsweg, der, wie der Name vermuten lässt, in der Vergangenheit für die Rettung von Schiffbrüchigen diente. Einen traumhaften Blick auf die Nordsee und die Küste hat man auch auf der vom Deutschen Wanderinstitut zertifizierten Premium-Wanderroute Tranum-Fosdalen. Diese Route führt Wanderer durch verwunschene Wälder und leicht hügeliges Terrain mit atemberaubenden Ausblicken.

VisitNordvestkysten Nationalpark Thy

Auch an der Spitze Nordjütlands bei Grenen, wo Nordsee und Ostsee aufeinandertreffen, gibt es kurze sowie etwas längere Wanderrouten, die sich durch die einzigartige Natur am nördlichsten Punkt Dänemarks ziehen. Dabei wanderst du nicht nur durch die atemberaubende Dünenlandschaft, sondern kommst auch an kulturellen und historischen Orten vorbei. Erlebe die zugleich sanfte und raue Natur Nordjütlands und lass deine Seele baumeln! Im Gegensatz zur Dünen- und Küstenlandschaft bei Grenen wanderst du auf dem Höhenrücken "Jyske Ås" durch eine unberührte Natur aus Wiesen und Wäldern. Genieße hier die Stille in der Natur, die nur vom Rauschen der Flüsse und dem Zwitschern der Vögel unterbrochen wird!

Mariager Fjord Panoramaroute

Eine andere idyllische Wanderroute ist die Mariager Fjord Panoramaroute, die ebenfalls vom Deutschen Wanderinstitut als Premium-Wanderweg ausgezeichnet wurde. Sie gilt mit ihrem malerischen Blick auf den blauen Mariager Fjord als eine der schönsten Wanderrouten Dänemarks. Unterwegs kommt man außerdem an Weidetieren vorbei, was die Rundtour auch bei Familien beliebt macht. Die Möglichkeit eine Wanderung mit Geschichte zu verbinden hast du auf dem Himmerlandsstien, der dich auf einer ursprünglichen Bahnstrecke durch die vielseitige Natur vom Süden Nordjütlands bis zum Limfjord führt.

Mette Johnsen Mariager Fjord

Naturpark Rebild Bakker

Wer lieber durch Wälder wandert, der sollte im Wald Rold Skov im Naturpark Rebild Bakker vorbeischauen, wo Wanderer zusätzlich an plätschernden Wasserquellen und Flusstälern vorbeikommen. Des Weiteren finden sich in Rebild Bakker weite Heidelandschaften, die besonders zur Blütezeit ab Juli eine bezaubernde Kulisse bieten.

Mette Johnsen Wanderweg im Naturpark Rebild Bakker

Insel Mors

Auch die Insel Mors im Limfjord bietet euch großartige Wandererlebnisse und neben der abwechslungsreichen Natur kommt man hier auch der Geschichte der Insel näher. Erlebt die atemberaubenden Molerklippen und vielleicht entdeckt ihr während eurer Wanderung sogar ein Fossil.

