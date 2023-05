Mit einem kühlen Bier in der Hand schaue ich auf das Lichtermeer von Monterrey. Lange habe ich diesen Anblick der pulsierenden Millionenstadt Nordmexikos nicht mehr gesehen. In meiner Jugend habe ich drei Jahre hier verbracht. Nun bin ich zurückgekehrt, um alte Freunde zu treffen und Mexiko neu kennenzulernen, mit Notizheft und Reporterohren. Da werde ich hellhörig, als mir mein Kumpel Carlos auf dem Balkon etwas geheimniskrämerisch sagt: "Wenn du etwas Abgefahrenes sehen willst, musst du nach Xilitla." Ein verrückter Greis habe dort einen verwunschenen Tempel im Dschungel hinterlassen.

"Dschungel, Tempel, Abenteuer? Klingt irgendwie nach Indiana Jones", denke ich und lese später, dass Xilitla im Osten Mexikos in der Huasteca Potosina liegt, in einer arten- und regenreichen Region, die sich auf 11.409 Quadratkilometern im Gebirge des Sierra Madre Oriental erstreckt. Ich buche ein Busticket in die Stadt Valles, die Pforte zur Huasteca, dort treffe ich die Fotografin Jana und unsere Reise beginnt. ....