Einsame Klasse Trekking in Schwedisch-Lappland

Tipps für eure Reiseplanung

Hinkommen: Faszinierend: Man kann mit dem Zug von Stockholm direkt an den Start des Låktatjåkko-Treks reisen, den kleinen Ort Björkliden. Fahrtzeit: 18 Stunden (sj.se). Der nächstgelegene Flughafen ist Kiruna. Von dort braucht der Zug etwa 1,5 Stunden bis Björkliden. Die Kosten für die Reise ab Deutschland und zurück liegen bei 400 bis 500 Euro.

Beste Zeit: Die Saison reicht von Anfang Juli mit etwas Glück bis Ende September. Mit viel Pech schneit es aber auch schon im August.

Die Saison reicht von Anfang Juli mit etwas Glück bis Ende September. Mit viel Pech schneit es aber auch schon im August. Surfen: Auf der Seite des Svenska Turistföreningen (STF) lassen sich unter anderem Plätze in der Kårsavagge buchen, der zweiten Hütte auf dem Trek: swedishtouristassociation.com. Unterkünfte in Björkliden und Abisko unter bjorkliden.com und visitabisko.com. AllgemeineInformation: visitsweden.de

Auf der Seite des Svenska Turistföreningen (STF) lassen sich unter anderem Plätze in der Kårsavagge buchen, der zweiten Hütte auf dem Trek: swedishtouristassociation.com. Unterkünfte in Björkliden und Abisko unter bjorkliden.com und visitabisko.com. AllgemeineInformation: visitsweden.de Orientieren: Für den Låktatjåkko-Trek benötigen Wanderer die Fjällkartan BD6-Abisko-Kebnekaise-Narvik, 1:100 000 (erhältlich zum Beispiel über nordland-shop.com, 16,95 Euro).

Für den Låktatjåkko-Trek benötigen Wanderer die Fjällkartan BD6-Abisko-Kebnekaise-Narvik, 1:100 000 (erhältlich zum Beispiel über nordland-shop.com, 16,95 Euro). Anspruch: Der vorgestellte 3-Tages-Trek ist für alpenerprobte Wanderer gut machbar. Bei Nebel oder schlechtem Wetter kann die Orientierung aber Probleme bereiten. Man sollte sich also unbedingt an die rot markierten Steinmännchen halten.

Mattias Fredriksson Photography An der Grenze: Die Berge hinter dem Torneträsk-See gehören schon zu Norwegen.

Unterkünfte & Hütten

Luxus-Berghütte: In Schwedens höchstgelegener Hütte, der Låktatjåkka Mountain Lodge, mischt sich der Komfort eines Hotels mit dem rustikalen Charme eines Alpenchalets. Das Zweibettzimmer kostet 1780 SEK (175 Euro). Alternativ (und sollten die 18 Betten schon ausgebucht sein) sucht man sich einen Zeltplatz in der Nähe der Hütte – Wildzelten ist in Schweden erlaubt. Dass man den Platz tadellos verlässt, sollte sich von selber verstehen. Buchung: bjorkliden.com/en/boende/laktatjakko-fjallstation/

Die zweite Hütte am Weg gehört zu den kleinsten des Schwedischen Tourismusverbandes STF. Sie hat zehn Stockbetten und ist im Sommer vom 1. Juli bis 12. September geöffnet. Jugendherbergsmitglieder zahlen den reduzierten Preis von 900 SEK für zwei Schlafplätze (88 Euro). Buchen (zur Zeit Pflicht): swedishtouristassociation.com In Björkliden: Wer sich vor oder nach der Tour entspannen will, dem bietet sich das Fjället Hotel an. Die Wanderwege beginnen buchstäblich vor der Haustür. Der Blick vom Restaurant auf das Tjuonavagge-Tal, auch bekannt als die »Pforte zu Lappland«, ist spektakulär. DZ ab 1780 SEK (175 Euro). bjorkliden.com/en/boende/hotel-fjallet/

Einkehrtipps

Abisko: Die Brasserie Fjällköket in der Abisko Mountain Lodge setzt auf Slow Food mit saisonalen Variationen. Auf der Karte stehen Elch, Seesaibling, Rentier, Moltebeeren und andere lokale Spezialitäten. abiskomountainlodge.se

Mattias Fredriksson Photography Niehku Mountain Villa

Tipps von Reiseautor Mattias Fredriksson

Waffelprobe: Niemand sollte Lappland verlassen, ohne sich durch die Waffeln auf der Låktatjåkko-Hütte probiert zu haben. Mein Favorit: die mit Västerbotten-Käse und Moltebeermarmelade. Verpasst das nicht, es könnte euer Leben ändern.

In Abisko lohnt ein Besuch der Ausstellung im Abisko Naturum. Sie informiert über die Flora, Fauna, Geologie und Kultur Schwedisch-Lapplands.nationalparksofsweden.se Kalt erwischt: Wenigstens versuchen sollte man es: in einem der eiskalten, glasklaren Bergseen oberhalb des Polarkreises abzutauchen. Das Gefühl hinterher ist grandios, vor allem nach einem anstrengenden Wandertag.

Reisebericht

Wir haben Ende August, und es schneit. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig dicke Flocken, die liegenbleiben. Das ist ungewöhnlich, selbst drei Stunden nördlich des Polarkreises in Schwedisch-Lappland. Gut, dass wir schon die Hütte erreicht haben. Nach einem Wandertag zur Låktatjåkko Lodge, Schwedens höchstgelegener Berghütte auf 1228 Metern, ruhen wir uns etwas aus. Noch vor ein paar Stunden schien die Sonne, und das moderate Tempo auf unserem ersten Tourentag reichte, um uns warm zu halten. Aber das Bergwetter ändert sich schnell, gerade in Skandinavien. So waren wir nicht völlig überrascht, als es kurz vor der Hütte zu regnen begann. Doch Schnee im August, das erstaunt sogar uns Schweden. Heute Morgen sind wir in Björkliden aufgebrochen, einem Dorf zehn Kilometer nordwestlich von Abisko, wo der berühmte Fernwanderweg Kungsleden beginnt. Dort bleiben die meisten Leute, wenn sie die Region besuchen. Doch auch andere, unbekanntere Orte eröffnen einen guten Zugang zu den Bergen. Björkliden zählt zu ihnen. Beim Frühstück mit starkem Kaffee, Brot mit Rentiersalami und pochierten Eiern konnten wir den Blick nicht vom Tjuonavagge wenden. Das U-förmige Tal, flankiert von den mächtigen Gipfeln Tjuonatjåkka und Nissuntjårro, wird oft auch als Pforte zu Lappland bezeichnet. Es zählt zu den meistfotografierten Bergansichten Schwedens. Wir blieben lange sitzen, um sie in uns aufzunehmen. Die Landschaft hier oben lädt zu Ruhe und Gelassenheit ein... den kompletten Reisebericht findet ihr in der aktuellen OUTDOOR-Ausgabe 04/2021 – jetzt im Kiosk und online als E-Paper.

