Du kommst aus den Alpen und gehst nach Pakistan zum Skifahren – wieso?" Diese Frage höre ich in den Wochen vor der Abreise so oft, dass ich irgendwann aufhöre, lange Antworten zu geben. "Wieso nicht?", sage ich dann nur noch und grinse. Angefangen hat alles, wie so oft, am Skilift. Genauer gesagt: an einem Freeride-Tag im Januar in Davos. Ich bin mit Dany unterwegs, als er beiläufig erwähnt, dass er für den Mai eine Skitourenexpedition nach Pakistan plant, in den Karakorum. Einer der Teilnehmer könne möglicherweise nicht mit. "Falls ihr einen Ersatz braucht: Ich würde mich freiwillig melden", sage ich, bevor mir das eigene Hirn dazwischenfunken kann. So einfach fällt manchmal eine Entscheidung. Ein paar Sätze am Lift, und plötzlich hast du ein Ticket in eine andere Welt. Der je nach Definition 500 bis 700 Kilometer lange Karakorum liegt zu Teilen in China, Indien und Pakistan, grenzt an die nordöstlichen Bereiche des Himalaja und wird oft als höchstes Gebirge der Welt bezeichnet, da er zu mehr als der Hälfte über 5000 Metern liegt.