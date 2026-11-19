Wie plane ich eine Skitour ins Karakorum?
Eine Expedition in den Karakorum erfordert viel administrativen Vorlauf. Neben dem regulären Touristenvisum ist die Zusammenarbeit mit einer lizenzierten pakistanischen Agentur zwingend vorgeschrieben. Für zahlreiche Täler und Bergmassive in Grenznähe sind zudem spezielle Trekking-Permits oder ein "No Objection Certificate" (NOC, Unbedenklichkeitsbescheinigung) nötig, deren Beantragung Wochen dauern kann.
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Du kommst aus den Alpen und gehst nach Pakistan zum Skifahren – wieso?" Diese Frage höre ich in den Wochen vor der Abreise so oft, dass ich irgendwann aufhöre, lange Antworten zu geben. "Wieso nicht?", sage ich dann nur noch und grinse. Angefangen hat alles, wie so oft, am Skilift. Genauer gesagt: an einem Freeride-Tag im Januar in Davos. Ich bin mit Dany unterwegs, als er beiläufig erwähnt, dass er für den Mai eine Skitourenexpedition nach Pakistan plant, in den Karakorum. Einer der Teilnehmer könne möglicherweise nicht mit. "Falls ihr einen Ersatz braucht: Ich würde mich freiwillig melden", sage ich, bevor mir das eigene Hirn dazwischenfunken kann. So einfach fällt manchmal eine Entscheidung. Ein paar Sätze am Lift, und plötzlich hast du ein Ticket in eine andere Welt. Der je nach Definition 500 bis 700 Kilometer lange Karakorum liegt zu Teilen in China, Indien und Pakistan, grenzt an die nordöstlichen Bereiche des Himalaja und wird oft als höchstes Gebirge der Welt bezeichnet, da er zu mehr als der Hälfte über 5000 Metern liegt.
Wie komme ich ins Karakorum?
Auch bei der Anreise ist Flexibilität gefragt: Der Inlandsflug nach Skardu wird auf Sicht geflogen und fällt bei schlechtem Wetter oft aus, was eine mehrtägige Fahrt über den Karakorum Highway und damit einen ausreichenden Zeitpuffer unumgänglich macht.
Wann ist die beste Reisezeit?
Für Ski-Expeditionen im Karakorum-Gebirge gilt der Mai als das optimale Zeitfenster, da sich die winterlichen Schneemassen bis dahin gesetzt haben und die Lawinensituation stabiler ist als früher im Jahr. Das Wetter in dieser Übergangszeit ist geprägt von extremen Kontrasten: Während im Basislager tagsüber bei intensiver Sonneneinstrahlung oft sommerliche T-Shirt-Temperaturen herrschen, stürzen die Thermometer nachts und bei plötzlichen Wetterumschwüngen weit unter den Gefrierpunkt. Ab dem späten Vormittag sorgt die starke Sonneneinstrahlung für eine extrem schnelle Erwärmung der Hänge, weshalb der tageszeitliche Wetterverlauf einen minutiös geplanten, nächtlichen Aufbruch zu den Touren erzwingt, bevor am Nachmittag das Risiko für Nassschneelawinen drastisch steigt.
Was muss gesundheitlich beachtet werden?
Oberhalb von 3000 Metern diktiert die Physiologie den Zeitplan. Um der lebensgefährlichen Höhenkrankheit vorzubeugen, darf die tägliche Schlafhöhe um maximal 300 bis 500 Höhenmeter gesteigert werden. Taktisch gilt der Grundsatz "climb high, sleep low", bei dem tagsüber höhere Reize gesetzt werden.
Wo kann ich eine Tour buchen?
Ski-Expeditionen nach Pakistan organisiert Luke Smithwick, der seit 26 Jahren besonders reizvolle, einsame Routen rund um die Welt aufspürt. Buchungen und Anfragen an Himalaya Alpine Guides direkt an luke@himalaya-alpine.com
Wie verpfelege ich mich auf Tour?
Eine massive Flüssigkeitszufuhr von vier bis fünf Litern täglich ist essenziell, da der Körper durch die trockene Luft viel Wasser veriert. Koch und Hilfskoch bereiten im Küchenzelt dreimal täglich Mahlzeiten zu, von Suppe über Pasta und Gemüse bis zur Pizza. Frisches Fleisch läuft auf eigenen Beinen mit zum Camp.