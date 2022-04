Ohne Touristenströme die Natur genießen Tourenrad-Paradies in den Haßbergen

Speichere Touren und füge sie zu deinem Profil hinzu um sie später wieder aufrufen zu können. Registriere Dich kostenlos um diese Funktion zu nutzen. Kostenlos registrieren Login Überspringen

Reisebericht Haßberge "Wo Dornröschen schläft"

Fernab von Touristenströmen führen die Haßberge nordöstlich von Würzburg ein Mauerblümchendasein – zur großen Freude von Tourenradfahrenden ...

Es gibt Landschaften, die sind so betörend schön, dass man nur noch vor ihnen stehen und staunen kann. Vor gletschergekrönten Bergen oder kilometerlangen Sandstränden etwa oder vor tief eingeschnittenen Fjorden. Menschen reisen um die halbe Welt, um sie zu sehen, und oft hat der Besucherparkplatz vor einem besonders schönen Aussichtspunkt die Dimensionen eines mittelgroßen Einkaufszentrums.

Wen bei einem solchen Rummel eher ungute Gefühle beschleichen, der ist vielleicht reif für die Haßberge. Wobei Berge schon fast zu viel gesagt ist, die Hügellandschaft erstreckt sich zwischen dem oberfränkischen Bamberg und Schweinfurt in Unterfranken. Im Süden wie im Norden rahmt der Main, der hier ein V beschreibt, die Haßberge ein. 30 Kilometer weiter im Osten wirbt die Fränkische Schweiz Besucher ebenso ab wie die Weinberge rund um das westlich gelegene Würzburg. Und so führte die Gegend schon immer ein wahres Mauerblümchendasein. Schon der Name steht, anders als die vielen Schweizen und Toskanen, die vielen Gegenden als Namenszusatz anhaften, nicht unbedingt im Verdacht, aus touristischen Erwägungen heraus ersonnen worden zu sein. Doch mit einem Gefühl der Ablehnung oder Feindseligkeit hat der Begriff Haßberge nichts zu tun. Wahrscheinlich geht er auf den germanischen Stamm der »Chetten« zurück, der heute in abgewandelter Form auch noch im Wort »Hessen« erhalten geblieben ist. Andere Sprachforscher sehen einen Zusammenhang eher mit »Hasenfurt«, der heutigen Stadt Haßfurt.

Viel Fachwerk, verkehrsarm und sanfte Steigungen

Wer sich von der 13 000 Einwohner zählenden Kreisstadt an der A 70 Richtung Osten wendet, der begibt sich in eine weltvergessene Mittelgebirgslandschaft, die sich an der Nessacher Höhe bis zu 512 Meter über Normalnull erhebt. Radfahrer erwarten hier sanfte Steigungen, ein stetes Auf und Ab, das irgendwann schon auch in die Beine geht, aber nie richtig steil wird. Da sich der Durchgangsverkehr in Grenzen hält, kommen Radelnde hier auf ruhigen Sträßchen ebenso gut voran wie auf den geschotterten Feld- und Waldwegen. Deutlich flexibler bleibt man aber mit dem Mountain- oder Gravelbike oder einem Tourenrad. Die Campingausrüstung kann zu Hause bleiben, als Unterkünfte bieten sich preiswerte Gasthöfe und Pensionen in den romantischen Fachwerkstädtchen an, die von Industrie- und Neubaugebieten oft verschont geblieben sind. Was Politiker manchmal gerne als strukturschwach bezeichnen – Radfahrer und auch so mancher Einheimische, empfinden das als einen großen Vorzug. Und so wundert es nicht, dass im Naturpark Haßberge mittlerweile über 725 Kilometer gut ausgebaute und beschilderte Radwege warten.

Filmreife Städtchen mit Stadttor, Hexenturm und Storchennest

Wie etwa die 36 Kilometer lange Biketour »Von den Burgen zu den Schlössern«. Nur gut drei Stunden reine Fahrzeit dauert sie, aber trotzdem sollte man sich einen ganzen Tag für sie nehmen. Die in Untermerzbach startende Runde führt zu einigen Glanzlichtern der deutschen Fachwerkromantik wie der Burgruine Lichtenstein ebenso wie zu im Wald verborgenen Kleinoden wie der Festung Rotenhan, die man auf einem Abstecher erreicht. Viel ist von der einstigen Burg nicht mehr übrig, doch das Untergeschoss, das in den Sandsteinfelsen geschlagen wurde, steht noch. Toreinfahrt und Treppenaufgänge blieben erhalten und bilden, moosbewachsen und brombeerumrankt, ein Ambiente wie für einen Märchenfilm.

Filmreif ist das auch auf der Runde gelegene Seßlach, eine mittelalterliche Stadt, wie sie Kinder malen würden. Mit Stadtmauer, Hexenturm, Stadttoren lässt sie kein Klischee unberührt. Dass man sich trotzdem in der Realität bewegt, davon künden die seltsam weißgefärbten Dachziegel unter dem großen Storchenhorst, der auf einem der Türme der am Fuß der Haßberge gelegenen Stadt prangt – wenn man den Ort mit seinen 4000 Einwohnern denn so nennen will. Keine 300 Meter liegen zwischen den Stadttoren, und alles trifft sich rund um den Marktplatz, zum Beispiel im lauschigen Garten des Roten Ochsen.

Wo früher Eilboten und Kuriere ritten, fahren heute Tourenbiker

Bei deftiger fränkischer Küche kommt man ins Gespräch mit seinen Tischnachbarn, und wenn man Glück hat, erwischt man eine Gruppe älterer Locals. »Wenn ihr noch Zeit habt, solltet ihr euch Königsberg anschauen«, sagt der eine. »Und zurück dann auf dem Rennweg. « Rennweg? Fragt man nach, erfährt man, dass es sich hier um den kleinen Bruder des bekannten Rennsteiges im Thüringer Wald handelt. Die uralte Verbindung führte von Bamberg über die Höhenzüge ins 63 Kilometer entfernte Sulzfeld und mied als Weg für Eilboten und Kuriere Siedlungen – ideal also für eine aussichtsreiche Tour mit dem Rad. Die einzige Rastmöglichkeit auf dem Weg stellte Köslau dar, ein kleiner Ort mitten in den Haßbergen. Heute lässt sich dort ein liebevoll renovierter Etappenposten bestaunen. »In dem Gasthaus wird heute sogar wieder gebraut«, erwähnt einer der Herren.

Und so folgt man ein paar Tage später dem Zeichen des Rennweges, weißes R auf schwarzem Grund, nach Bamberg. Auf grobem Schotter und Kies geht es über offene Höhen nach Süden, und man mag dem fränkischen Heimatdichter Victor von Scheffel beipflichten, der schon 1859 in seinem »Frankenlied« bemerkte: »Der Wald steht grün, die Jagd geht gut, schwer ist das Korn geraten«. Und wenn man dann abends nach der Radtour wieder auf einem Bierkeller sitzt, die Fledermäuse aus den Dachgauben flattern und der Mond gelb und einladend wie ein Kellerbier über den Haßbergen steht, will man noch hinzufügen: Es wäre schön, wenn es noch eine Weile so bliebe.

Noch mehr Wissen zu den Haßbergen

Warum heißen die Haßberge Haßberge? Verschiedene Theorien ranken sich um den Namensursprung Haßberge. Eine besagt, dass der Haßberg vom Stamm der Chatten abgeleitet wurde, welche früher in dem Gebiet gesiedelt haben sollen und deren Stammesname im heutigen Sprachgebrauch in der Namensform Hessen geläufig ist. Welche Orte gehören zum Landkreis Haßberge? Zum Landkreis Haßberge gehören 280 amtlich benannte Gemeindeteile. U.a. die Gemeinde Aidhausen, Knetzgau, Breitbrunn, Königsberg i. Bay., Bundorf In welchem Bundesland liegt Haßberge? Der Landkreis Haßberge ist dem Regierungsbezirk Unterfranken in Bayern zugeorndet und ist dessen östlichster Landkreis. Die Kreisstadt ist Haßfurt. Wie heißt die Landschaft bei Haßfurt? Die Haßberge oder auch der Naturpark Haßberge bieten eine sanfthügelige Landschaft welche viel für Aktiv-, Natur-, Familien- und Kultururlauber zu beiten hat. Die Mittelgebirgslandschaft wird auch als "fränkische Toskana" bezeichnet.

