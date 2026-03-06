Aran Islands & Burren: Wandern an Irlands wilder Westküste

Wie komme ich nach Galway? Die meisten Flugverbindungen gehen über Dublin nach Irland. Von dort dauert es mit dem Mietwagen rund zwei Stunden nach Galway. Je nach Wohnort können im Einzelfall Verbindungen über kleinere (deutsche) Flughäfen Sinn machen, die von Ryan Air angeflogen werden.

Wie bewege ich mich vor Ort? Von Galway aus gibt es viele Möglichkeiten, per Fähre auf die Aran Islands zu gelangen: entweder direkt von den Galway City Docks (wenige Verbindungen, 1,5 Stunden, März bis September) oder mit dem Auto eine Stunde nach Rossaveel in Connemara (täglich, 40 Minuten, ganzjährig). Wer auch die Cliffs of Moher und/oder den Burren Nationalpark besuchen will, nimmt die Fähre von Doolin (nur in der Saison, nach Inisheer 15 Min).

Wo kann ich mich informieren? Allgemeine Informationen und ein Verzeichnis von Bed & Breakfast-Häusern sowie anderen Unterkünften finden sich auf ireland.com. Spezielle Informationen über die drei Aran Inseln gibt es im Netz auf aranislands.ie

Der ganze Reisebericht zum Download "Ich könnte den ganzen Tag hier aufräumen!", sagt Cyril, nimmt einen beliebigen Stein vom Boden auf und wirft ihn zur Seite, wo schon etwa eine Trilliarde anderer liegen. "Good luck!", wünsche ich dabei und grinse ihm aufmunternd zu. Inselhumor. Wir befinden uns auf Inishmore, der größten der drei Aran-Inseln, die wie Wellenbrecher vor der irischen Westküste liegen und die Bucht von Galway vor der mächtigen Dünung des Nordatlantiks schützen. Wie eine steinerne Lasagne stapeln sich die Schichten des etwa 15 Kilometer langen Karstplateaus und brechen jäh nach Westen hin ab. Die horizontale Struktur hat sich hier seit über 300 Millionen Jahren gehalten.

Wie kann ich mich auf Tour orientieren? In den Fährbüros der Aran-Inseln werden Flyer mit Wanderungen für Besucher verteilt. Die Routen sind farblich hervorragend markiert. In den Burrens kann eine Wander- karte Sinn machen: Ordnance Survey Karte Nr. 51, Galway im Maßstab 1:50 000. Abseits von markierten Wanderwegen sollte man vor Ort Erkundungen zum Betretungsrecht einholen.

Gibt es Gefahren, die ich beachten muss? Bei Wind und im Nebel sind die Klippen ein gefährlicher Ort!

Wo kann ich geführte Touren buchen? Aran Islands: Cyril O'Flaherty, Aran Island, Tel. 0 03 53/8 76 88 06 88

Burren: Tony Kirby, Heart of Burren Walks, Tel. 0 03 53/8 72 92 54 87

Cliffs of Moher: Pat Sweeney, pat@doolincliffwalk.com, Tel. 0 03 53/8 68 22 99 13

Wo kann ich auf Tour übernachten? In Galway: Viele kleine Hotels und B&Bs im Zentrum, wer ein verkehrsgünstig gelegenes Viersternehaus direkt am Strand sucht, ist im Salthill Hotel gut untergebracht. Je nach Saison etwa 130–230 Euro pro Doppelzimmer.

Auf Inishmore

Direkt im Inselort Killeany übernachten Gäste der Seaview Chalets in ihren eigenen, kleinen Bungalows, viele bieten Blick auf die See.

Auf Inisheer: Zentral gelegen, unweit von Strand und Fähranleger, liegt das Inisoirr Hotel. Hotelbetten auf den Inseln sind begrenzt, früh buchen!

Wo kann ich auf Tour einkehren? Auf Inishmore: Joe Watty’s Bar & Seafood Restaurant bietet neben solider irischer Küche an vielen Abenden auch ein Musikprogramm.

Ebenfalls direkt an der Hauptstraße liegt "The Bar". Auch hier solides Pub Food (Fish & Chips) und gelegentlich Musik.

Auf Inisheer: Inisheer verfügt nur über eine kleine Auswahl von Restaurants. Neben dem Inisoirr Hotel bietet sich das am Ufer gelegene Tigh Ned an. Gemütliche Bar mit, wie sollte es anders sein, Pub Food.