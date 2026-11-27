Zwischen Córdoba, Málaga und Granada liegt der Naturpark Sierras Subbéticas – eine Landschaft aus weiten Olivenhainen, bizarren Karstformationen und Bergen, die bis zu 1570 Meter hoch aufragen. Hier wechseln sich offene Hügellandschaften und markante Felsformen ab; immer wieder eröffnen sich neue Blicke auf die Bergwelt Andalusiens.

Neu für Wanderfans ist der Fernweg GR-355: Die 140 Kilometer lange Runde startet in Lucena und führt in zehn Etappen durch den Naturpark. Insgesamt kommen dabei rund 5000 Höhenmeter zusammen. Die Strecke bietet sich an, um die Region Schritt für Schritt zu Fuß kennenzulernen – verlangt mit ihren langen Distanzen und vielen Anstiegen aber eine gute Planung und Kondition.