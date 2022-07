Touren abseits vom Massentourismus 7 Geheimtipps für die nächste Radtour in Europa

Zum Hallstätter See in Österreichs Bergwelt

Österreich ist bekannt für seine beeindruckende Berglandschaft und zieht so jedes Jahr zahlreiche Wanderer in seinen Bann. Doch auch mit dem Rad gibt es eine Vielzahl schöner Touren durch die Seen- und Bergwelten der einzelnen Regionen zu erkunden. Eine noch unbekanntere Fahrradstrecke finden Profi- sowie Hobbysportler am Wolfgangsee an der Grenze zwischen dem Salzburger Land und Oberösterreich. Sie führt von Bad Ischl in das berühmte UNESCO Weltkulturerbe Hallstatt. Die Radfahrer passieren während der knapp 56 Kilometer die Städte Traun, Laufen und Bad Goisern, um schlussendlich den tiefblauen Hallstätter See zu erreichen. Bekannt ist die angrenzende alpine Stadt vor allem für die Salzgewinnung. Die Landschaft ist geprägt von wilden Gebirgsformationen und Felswänden sowie engen, tiefen Tälern, die sich mit dem Bike optimal erkunden lassen.