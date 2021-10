Die besten Herbstziele für Bergwanderer 5 grandiose Herbsttouren in den Alpen

Der Herbst ist die Jahreszeit der unbegrenzten Möglichkeiten – zumindest, was das Wetter ­betrifft. Doch Wanderer brauchen sich von den Launen der Natur nicht allzu sehr ­einschränken zu lassen. Eine Funktionsjacke und ein Fleece reichen oft schon, um Wind und Wetter die kalte Schulter zu zeigen und den Schönheiten des Herbstes auf Augenhöhe zu begegnen. Nebel und Regen wechseln mit den unbeschreiblichen Momenten, in denen die Sonne noch einmal durchbricht und die Landschaft in warmes Licht hüllt. Und je weiter der Herbst voranschreitet, desto einsamer wird es auf den Wanderwegen und Bergpfaden.

Doch wer sich auf den Weg macht, tut gut daran, sich vorher über die Verhältnisse vor Ort zu erkundigen. Schnee und Regen können eine sonst einfache Bergtour mitunter zu einem ungeahnten Abenteuer werden lassen. Berghütten, die im Sommer sicheren Unterschlupf bieten, sind teilweise geschlossen oder stellen nur noch einen Winterraum zur Verfügung. Nur Bergwanderer, die ihre Ziele jetzt mit Bedacht wählen, kommen in den vollen Genuss des Herbstes. Wir präsentieren euch hier einige der schönsten Touren für ein verlängertes Wochenende in den Bergen.

Erlebt den Charme der Dolomiten und des Wallis, lasst euch vom Allgäu verzaubern, genießt die Fernblicke über den Comer See, oder zieht über die zerklüfteten Grate der Lechtaler Alpen.

Fünf der schönsten Herbstziele für Wanderer im Überblick:

1 – Wallis: Traumtour in der Derborence

Wandern zwischen Schluchtwänden und Karstplateaus in der Schweiz: Der urwüchsige Talkessel der Derborence liegt auf 1500 Meter Höhe, die gut ausgeschilderte Wanderung führt am zweiten Tag über den Kessel hinaus bis auf 2518 Meter Höhe. Aufstieg: Ardon – See von Derborence (ca. 4h); Derborence–Ovronnaz (ca. 7h).

Lage

Die Derborence liegt im Schweizer Kanton Wallis, am Südrand des Diablerets-Massivs, etwa zehn Kilometer von Ardon im Rhônetal.

Anreise

Mit dem PKW auf der Autobahn 1 bis Bern, dann A12 bis Vevey am Genfer SeeH und A9 über Martigny bis zur Abfahrt Conthey-Vétroz. Alternativ Autobahn 6 bis Thun und per Zug mit der Autoverladung am Kandersteg nach Goppenstein. Von dort noch 45 Kilometer auf der A9 bis Ardon. Der Ort ist per Bahn und Bus erreichbar.

Wer mehr Zeit hat, sollte sich diese 4 tägige Rundtour anschauen

Weitere Infos zum Lac de Derborence findet ihr auch auf myswitzerland.com

2 – Comer See: Gratwanderung in der Grigna

Colourbox.de Blick von oben auf den Comer See.

Zweitausend Meter fallen die Flanken der Grigna zum Comer See ab. In der klaren Herbstluft genießen Wanderer hier einmalige Tiefblicke! Außerdem geben die schroffen Grate des 2184 Meter hohen Grigna-Massivs gerade im Herbst exzellente Fernblicke auf die 4000er der Walliser Alpen und das Bernina-Massiv frei. Eine Zusammenstellung der schönsten Wanderwege rund um Lecco findet ihr hier.

Lage

Am Südostufer des Comer Sees, in der Nähe der Stadt Lecco.

Anreise

Von Bregenz über Chur (A13) und den Bernadino-Tunnel nach Bellinzona nach Lugano und Como (A2), dann Landstraße nach Lecco. Von Basel auf der A2 über Luzern und Got­thard-Tunnel nach Bellinzona.

Übernachtung & Infos:

visititaly.com

3 – Bergwanderung auf das Rubihorn im Allgäu

Bastian Morell

Zu den schönsten Wanderungen im Allgäu gehört auch die Bergtour auf einen der Hausberge Oberstdorfs, das Rubihorn (1957 m). Die Tour bietet faszinierende Tiefblicke ins Tal der Iller und führt durch eine sehr abwechslungsreiche Berglandschaft vorbei am Unteren Gaisalpsee. Gekrönt wird die Wanderung von der sensationellen Rundumsicht auf die Oberstdorfer Alpen und das Allgäuer Voralpenland. Eine ausführliche Tourenbeschreibung mit GPS-Daten gibt es hier

Lage

Das Rubihorn liegt östlich von Oberstdorf und gehört zusammen mit dem Nebelhorn zur so genannten Daumengruppe.

Anreise

Mit dem Auto: Nach Oberstdorf, dort an der Nebelhornbahn parken.

Mit dem Bus: Wer in einem der Dörfer rund um Oberstdorf wohnt, erreicht den Ausgangspunkt der Wanderung mit den grünen Walserbussen.

Übernachtung & Infos

oberstdorf.de

4 – Einsam durch die Friauler Dolomiten

Im Schatten weltberühmter Dolomitenstöcke wie Marmolada, Rosengarten und Drei Zinnen schlummert ein Wanderparadies im Dornröschenschlaf: die Friauler Dolomiten östlich des Piavetals. Einen ausgedehnten Streifzug durch die urwüchsige Welt aus Bergwäldern und Blumenwiesen, Geröllfeldern und Felsbastionen unternehmen Wanderer auf der viertägigen Rundtour »Anello delle Dolomiti Friulane« (38 km, 3300 Hm), die Abende klingen mit italienischem Hüttenflair aus. Weitere Touren in der Region findet ihr hier: Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane - bei komoot.de

Lage

Östlich des Piavetals bei Pieve di Cadore

Anreise

Mit dem Pkw auf der Brennerautobahn bis zur Ausfahrt Brixen/Pustertal. Dann durch das Pustertal bis nach Toblach und weiter Richtung Cortina d'Ampezzo bis nach Pieve di Cadore.

Übernachtung und Infos:

dolomiti.org

5 – Lechtaler Alpen: Wilde Wege am Kogelsee

Ben Wiesenfarth Die Berge der Lechtaler Alpen im Herbstlicht - herrlich!

Die Wildheit der Berge muss man sich in den Lechtaler Alpen nicht mit anderen teilen. Wanderwege führen hier in die Einsamkeit! In den zerklüfteten Bergen finden Herbstwanderer ein naturbelassenes Revier der Extraklasse! Wenn es die Wetterbedingungen im Herbst noch zulassen, bietet sich von Gramais aus eine Wanderung über den Kogelsee und die Kogelseescharte zur Hanauer Hütte an. Ebenfalls empfehlenswert: die Rundwanderung von Gramais zu Gufel- und Kogelsee

Lage

35 Kilometer südwestlich von Füssen in Gramais.

Anreise

Von Kempten auf der A7 bis Füssen, dann auf der B179 bis Reutte und weiter auf der B198 nach Häselgehr. Gramais ist nur mit dem Bus zu erreichen, den PKW parkt man am besten parallel des Platzbachs auf dem Parkplatz.

Übernachtung & Infos:

lechtal.at

