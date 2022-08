Unterwegs in Europa 4 beeindruckende Schluchten zum Wandern

Samaria-Schlucht in Griechenland

Die Samaria-Schlucht auf Kreta zählt zu den bekanntesten Europas – entsprechend viel ist hier los. Was viele nicht wissen: Der Name der umliegenden Region Sfakia bedeutet soviel wie »Land der Schluchten«, an ruhigen Alternativen mangelt es also nicht. Eine der wildesten ist die Kavis-Schlucht, in die es zum Beispiel vom Bergdorf Anopolis hinabgeht (4 Std., 12 km). Erfrischendes Finale: der Sprung ins kristallklare Wasser am Iligas-Strand. Infos und viele weitere Schluchtentipps: cretanbeaches.com