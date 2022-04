Genusstour in Kärnten Die Große Kärnten Seen-Schleife

Kärnten ist das Paradies der Badeseen. Die 340 km lange Rad-Rundtour führt gleich an zehn von ihnen vorbei – und an zwei Flüssen. Eine Traumroute für Rad- und Wassersportler ...

Österreichs schönste Radwege & MTB-Regionen im Überblick

Glitzerndes, türkises Wasser, das zwischendurch geradezu zum Baden lockt. Bergpanoramen, in denen man sich buchstäblich verlieren kann. Ehrliche Alpe-Adria-Küche, die Energie gibt. Flache, bestens beschilderte Radwege und – aufgrund der südlichen Lage – ein besonders mildes Klima. Die Kärnten Seenschleife ist ein großes Genusserlebnis auf 340 Kilometern.

Kärnten Werbung / Gert Perauer Eingebettet zwischen den Alpen im Norden und der Adria im Süden liegt der Wörthersee, den man auf der Kärnten Seen-Schleife erkundet.

Gefühlt radelt man bei dieser Route 50 Prozent der Strecke am Wasser entlang. Entweder an einem von zehn Kärntner Seen – oder am Flussufer mit vielen Bademöglichkeiten. Möglicher Ausgangspunkt des Rundwegs ist das verkehrsgünstig gelegene Villach, die "Rad-Hauptstadt Kärntens". Die größtenteils flache Route verläuft auf eigenständigen, bestens markierten Radwegen. Wenig befahrene Straßen, zehn Badeseen und die Ufer von Drau und Gail machen die Seen-Schleife zur reinsten Genuss- und Naturtour. Da die Tour einer liegenden Acht gleicht, kann man die westliche oder östliche Schleife auch einzeln absolvieren.

Etappenübersicht:

Wer die fünf Kärntner See-Regionen auf 340 Kilometern im Fahrradsattel hautnah erleben möchte, sollte sich mindestens vier Tage, besser eine Woche Zeit nehmen. Radfahrer finden entlang der Route viele Unterkünfte für jeden Geschmack und Geldbeutel. Perfekt geeignet ist die Tour auch für E-Bikes. Wer kein eigenes Fahrrad hat, kann sich an einer von rund 50 Verleihstationen in Kärnten ein modernes E-Bike samt Zubehör ausleihen und auf Wunsch auch an einer anderen Verleihstelle zurückgeben.

Kärnten Werbung / Gert Perauer Der Pressegger See ist der neuntgrößte See Kärntens.

Länge: 340 km

340 km Dauer: 6 bis 8 Tage

6 bis 8 Tage Beste Reisezeit: April bis Oktober

Spezielle Angebote & Pauschalen für die Kärntner Seen-Schleife gibt's hier