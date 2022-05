Genusstour entlang der Donau Der Donauradweg

Quer durch Ober- und Niederösterreich und immer entlang der Donau verläuft dieser Radweg – vorbei an Burgen und durch das Weltkulturerbe Wachau.

Der wunderschöne Donauradweg zählt zu den beliebtesten Radstrecken in Europa und feiert 2022 sein 40-jähriges Jubiläum. Die Weinregion Wachau deckt den Tisch für Genießer, während zahlreiche historische Bauten mit Kunst und Kultur begeistern. Neben den drei weltbekannten großen Städten – Passau, Linz und Wien, die auf der Route des Radwegs entlang der Donau liegen, gibt es auch kleinere Orte mit viel Geschichte. Im Sommer lädt der Fluss auch zum Baden ein. Eine Region, die rundum Genuss verspricht.

Die deutsche Grenzstadt Passau ist der Startpunkt der über 330 Kilometer langen Radreise entlang des Donaustroms. Alternative: Schärding am Inn (via Passau, 16 km) über Linz nach Wien. Dabei wird die Wachau mit ihren Weinbergen durchquert und man kommt an zahlreichen Klöstern, Burgen und Ruinen vorbei. Die Wege sind zum Großteil gut ausgebaut, teilweise radelt man über ruhige Dorfstraßen und Treppelwege. Der Donauradweg ist ebenso mit dem E-Bike befahrbar.

Etappenübersicht:

Zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten und die besonders fahrradfreundlichen "bett & bike"-Betriebe warten entlang des Weges. Ebenso Radverleih-Möglichkeiten und E-Bike-Ladestationen.

Das Boutiquehotel Weinspitz liegt inmitten von Weingärten im historischen Ortskern von Spit entlang des Donauradwegs.

Länge: 330 km

330 km Etappen: 17

17 Besonderheit: Radfahren entlang des UNESCO Weltkulturerbes Römischer Donaulimes mit zahlreichen Fundstätten

