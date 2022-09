Outdoor Hacks So hängt man seine Hängematte richtig auf

Wasserscheide

Durch den Dochteffekt rinnt Wasser über die Mattenspannleinen in die Liegefläche und verwandelt sie in eine Badewanne. Das verhindern »Driplines«, kurze Schnüre (10–15 cm), die du an allen Mattenspannleinen im Bereich unterhalb des Tarps mit einem Ankerstich-Knoten befestigen solltest. An ihnen läuft das Regenwasser ab.